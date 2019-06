Sivok trénuje Budějovicích. Ale ještě bych chtěl zůstat v zahraničí, přiznává

„V procentech tu šanci, že se v lize objevím, vyjádřit neumím, ale existuje,“ řekl Tomáš Sivok před dnešním tréninkem. „Moje situace je taková, že bych chtěl ještě zůstat v zahraničí. Nejen kvůli fotbalu, ale především z životního hlediska. Chtěl bych se dál posouvat a vyzkoušet nějakou novou mentalitu a naučit se novou řeč,“ popisoval Sivok.

S českobudějovickým klubem je tak domluvený, že pokud se neobjeví smysluplná nabídka, která by ho lákala, zůstane na jihu Čech, kde bydlí. Některé už měl, některé nevyšly. „Pro mě je podstatné to, že tam se mnou musí zůstat i rodina a pro mě výběr není v tomhle ohledu moc velký. Potřebuju, aby tam byla dobrá škola pro děti. Pokud bych se měl vrátit do Česka tak jedině domů do Budějovic,“ ujistil, že se v případě návratu do první ligy, v jiném dresu neobjeví, Zároveň přiznal, že konkrétní nabídku už z jednoho prvoligového klubu dostal.

„Situace ohledně Tomáše Sivoka pro nás byla jasná hned od začátku. Teď to vypadá tak, že s námi začal trénovat. Moc bych si přál, aby tady zůstal a věřím, že když si něco moc přejete, tak se to splní,“ uvedl trenér českobudějovického Dynama David Horejš. „Jinak jsme ale připraveni na obě varianty. Na tu, že tady zůstane, i na tu, že ne.“

Kdy by mohlo být ohledně setrvání Sivoka na jihu Čech jasno? „Přestupy se většinou řeší během července, takže tohle by byl i můj případ. Potřebuju mít jasno co nejdříve, abych věděl, kam dát děti do školy a podobně,“ dodal Sivok s tím, že nepočítá s variantou, že by třeba začal sezonu na jihu Čech a posléze se přesunul jinam.

Poslední dvě sezony strávil bývalý stoper Sparty, tureckého Besiktase a české reprezentace v Izraeli. S klubem Maccabi Petah Tikva letos sestoupil do druhé ligy a i když dostal nabídku na pokračování v klubu spojenou s trénování, rozhodl se, že z Izraele odejde a uvidí, kam povedou jeho další kroky.