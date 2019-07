Budějovice ladí formu na ligu. Co ukázala generálka proti Žižkovu?

Proti Viktorii Žižkov vyhrálo 3:0. Rychle se dostalo do vedení a zbytek zápasu kontrolovalo a svému soupeři nedovolilo víc než dvě střely na branku. Týden před startem první ligy tak může v klidu ladit formu i sestavu na nedělní první kolo nejvyšší soutěže proti Opavě.

„Jsem spokojený nejen s tím bleskovým začátkem, ale i s druhým poločasem, kdy jsme prostřídali, ale i tak hru kontrolovali,“ pochvaloval si trenér David Horejš, který nevyloučil, že do týmu může přijít ještě nová tvář. Co dalšího generálka na první ligu ukázala?

Ledeckému se dál daří

Opavští pozorovatelé v hledišti si museli do svých bloků udělat stoprocentně jednu poznámku: Bacha na Ledeckého. Nejlepší kanonýr uplynulého ročníku druhé ligy v přípravě proti Žižkovu ukázal, že je ve formě. První gól připravil, druhý dal a na hrotu byl aktivní a platný. Udržel balon a dokázal připravit šance pro své spoluhráče. Třeba tak, jako se mu to povedlo ve 41. minutě, když po skvělém uvolnění poslal do sóla kolegu Mustedanagiče.

Silné kraje zálohy

Na jedné straně posila Ivan Schranz. Na druhé Lukáš Provod. Dynamo už v minulé sezoně ukázalo, že klíčem k jeho hře jsou krajní hráči. Trenéři to dobře vědí a na tomhle postu mají z čeho vybírat. Vždyť na obě strany může naskočit i Matej Mršič, který také po půlhodině hry šel na hřiště po zranění Schranze. Připraveni jsou i Ladislav Martan s mladíkem Martinem Šplíchalem. Pro silnou konkurenci mohl na hostování do Sokolova odejít Roman Wermke. „Chtěli jsme, aby Roman hrál, tady by teď dostával příležitostí méně,“ vysvětlil David Horejš.

Stoperská dvojice pohromadě

Dobrá zpráva. Klíšťová encefalitida se u Lukáše Havla nepotvrdila. I proto mohl stoper naskočit do přípravného zápasu a navázat tak na spolupráci s Pavlem Novákem. Jihočeši tak nemusejí nutně spoléhat na rozhodnutí Tomáše Sivoka, který stále ještě neví, jestli za Dynamo bude ligu hrát. „Lukáš odehrál celý zápas. Měl toho dost, ale je dobře, že je zase ve hře,“ pochvaloval si Horejš.

Čavoš jen na lavičce?

Ačkoliv na jaře Patrik Čavoš patřil do základní sestavy, v generálce proti Žižkovu se na hřiště podíval až ve druhé půli. A tak se nabízí otázka: Začne první ligu v základní sestavě? Stát se to nemusí, protože konkurence ve středu hřiště je aktuálně silná a jisté místo má snad jen zkušený Petr Javorek.

Do středu hřiště jsou dalšími alternativami Jiří Kulhánek a Filip Havelka. Na podhrotového hráče pak nově příchozí Zinedin Mustedanagič. Navíc na tenhle post už zkoušeli i v minulé sezoně Jihočeši několik alternativ z kraje zálohy či Patrika Brandnera. „Mustedanagiče jsme právě na podhrotového hráče hodně chtěli,“ potvrdil David Horejš.

Zranění? Jediný problém

Tohle by mohla být čára přes rozpočet do startu první ligy. Od začátku zápasu proti Žižkovu měl hrát ve středu záložní řady Filip Havelka. Ale ani nenastoupil. Zranil se při rozcvičování, a na jeho místo tak od začátku musel jít Jiří Kulhánek. Po půlhodině hry odkulhal ze hřiště i Ivan Schranz. „Doufám, že oba budou pro start soutěže k dispozici,“ dodal David Horejš.

Koho na levou obranu?

Možná největší rébus současné sestavy. V minulé sezoně měl tenhle post předplacený Matěj Helešic. Ten už v kádru není. Příchozí Benjamin Čolič se lépe jeví napravo, a tak levého beka odehrál už druhý zápas po sobě Jiří Kladrubský, který loni hrál napravo. „S Jirkou jsme se o tom bavili a říkal, že mu je jedno, kde bude hrát. A myslím si, že ukazuje, že je to kvalitní hráč,“ dodal David Horejš.