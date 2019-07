Klíšťovka nepotvrzena. Budějovický stoper Havel start první ligy stihne

„Povedlo se nám to. Hráli jsme tak, jak jsme chtěli. V první půli jsme proměnili prakticky všechny možnosti, co jsme si vytvořili, což je chvályhodné. Je dobré, že jsme generálku zvládli, protože teď budeme mít celý týden čistou hlavu na první ligové kolo. Může to být důležité,“ říká stabilní člen loňské základní jedenáctky Budějovic.

Už v šesté minutě jste vedli o dvě branky. Lepší vstup do zápasu jste si nemohli přát, že?

Vždy je lepší, když se vede. Úvod se nám povedl opravdu na jedničku, kéž by to tak někdy vyšlo i v lize.

V utkání jste se museli vypořádat se dvěma zraněními svých spoluhráčů. Ukázalo se, že máte široký kádr, že?

To rozhodně. Ukázalo se, že máme kvalitní tým. Když někdo vypadne, přijde za něho plnohodnotná náhrada.

Změny v Budějovicích Týden před startem nejvyšší soutěže udělalo Dynamo několik změn v kádru. Zpět do Sparty se vrátil Daniel Mareček, který byl na jihu na hostování. Do Sokolova šel na hostování Roman Wermke a na smlouvě se s klubem nedohodl testovaný útočník Karsten Ayong. Definitivně pryč už z klubu je i Adrián Čermák. Ten přestoupil do Zlatých Moravců a s druholigovým Vyšehradem se připravuje Lukáš Pouček.

Neabsolvoval jste s týmem celou přípravu, laboroval jste s nemocí. O co se jednalo?

Dva týdny jsem ležel s horečkami, měl jsem podezření na klíšťovou encefalitidu, které se naštěstí nepotvrdilo. Poté už jsem začal s tréninkem a zapojil se do přípravy s mužstvem.

Jako jeden z mála jste proti Žižkovu odehrál celé utkání. Uvítal jste, že vám trenér dal prostor na rozehrání?

Ano, potřeboval jsem to. V přípravě jsem hrál jenom první utkání, a to jenom jeden poločas. Chtěl jsem se rozdýchat a dostat se do toho. Ke konci už jsem pociťoval únavu, ale nebylo to špatné.

Ligovou soutěž začnete domácím utkáním proti Opavě. Považujete domácí prostředí za velkou výhodu při návratu do nejvyšší soutěže?

Určitě ano. Před domácím publikem dokážeme hrát velice dobře, je to pro nás lepší. Snad to dokážeme potvrdit.