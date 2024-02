Chceme vyhrát pohár. Plzeňský šéf o cílech, Slavii, Spartě i přestupu Staňka

Jarní sezona pro Viktorii začne v sobotu večer proti Mladé Boleslavi a i když první příčka je daleko, nízké cíle klub rozhodně nemá.

„Udržet třetí místo, vyhrát pohár a v Konferenční lize přejít aspoň přes jednoho soupeře do čtvrtfinále,“ vyhlásil Šádek.

Na titul už to reálné není?

Sparta i Slavie odehrály podzim dobře, jejich náskok budí respekt. My na ně chceme vytvořit dostatečný tlak, do jara dobře vstoupit a když to situace dovolí, minimálně je nahánět, znepříjemnit jim to. A pokud by se naskytla šance, tak na ně zaútočit.

Vyhovuje vám pozice až třetího vzadu, i když odstup je velký a čtvrté Slovácko má stejně bodů?

Víc by mi vyhovovalo, kdybychom byli před nimi. Ale pozor, musíme si taky hlídat záda. Dopředu se můžeme dívat až ve chvíli, až budeme mít na soupeře pod námi větší náskok.

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík řekl, že nový majitel Pavel Tykač si přeje, aby tým získal pět titulů v příštích deseti letech. Že lze akceptovat čtyři tituly Sparty a jeden u někoho třetího. To jste vy?

Já mám ty prognózy strašně rád, pevně věřím, že se Jaroslav přepočítal. My jsme si dělali jen pětiletky, ale ve fotbale nikdo neví, co se stane.

I když od loňského léta máte nové majitele, můžete reagovat na rozpočty obou pražských S?

Já na to nijak nereaguju. Na to nemáme ekonomickou sílu. Budeme reagovat zvýšenou pílí, prací. Už jsem tohle zažil několikrát. Pro Plzeň se nic nemění. Budeme dál konkurovat v tom, v čem jsme nebo můžeme být schopnější. Vyšší cena hráče zákonitě neznamená vyšší kvalitu. Je třeba, aby se s tím ve sportovní rovině dál pracovalo. Věřím, že v tomhle jsme schopní ten rozdíl v ekonomice minimálně eliminovat. I vlastní filozofií, kterou máme jinak nastavenou než Sparta a Slavia.

Spíte aspoň klidněji, než když jste peníze musel zajistit sám?

Spíš se mi ze spaní dobře křičí německy. Ale vážně, jsem výrazně klidnější, než když jsem to táhl sám a potřeboval jsem kluky v kabině, abych mohl přežít. Ale na to, co bylo, už jsem zapomněl. Filozofie má přesah hlavně do mládeže a do budoucna. Kdybych se s tím neztotožňoval, tak tady určitě nesedím. Nedělal bych něco, co mě nebude naplňovat. Nadechl jsem se a mám před sebou další výzvy. Nikdy nejsem spokojený s tím, kde jsme. Ale máte pravdu v tom, že se nevzbudím s tím, že mám někde sekeru deset milionů eur. S tím se spí klidněji.

Přestupní termín ještě neskončil, plánujete ještě nějaký příchod?

S kádrem jsem spokojený. Jsem přesvědčený, že je dobrý. Věřím, že naše cíle se dají splnit. Samozřejmě v rámci diskusí vnímám, že bychom potřebovali hroťáka. Ale zatím jsme hráče, který by kvalitou převyšoval ty naše, nenašli. Do jara půjdeme s týmem, kterým máme.

Znamená to, že hrotový útočník Rafiu Durosinmi, kterému kvůli potížím s kolenem nevyšel přestup do Frankfurtu, se v dohledné době do zápasu nezapojí?

S kolenem byl na operaci a sezona pro něj skončila.

Do Slavie jste pustili reprezentačního gólmana Jindřicha Staňka. Bylo těžké tento přestup schválit?

Možná to vyzní alibisticky, ale rozhodnutí o odchodu Jindry jsem neudělal já, ani klub. Jindrovi jsme možný přestup přislíbili. Samozřejmě jsme všichni doufali, že půjde do zahraničí, ale přišla Slavia. Deset dnů to řešil a rozhodoval se. My jsme jeho krok akceptovali.

Udělali jste dobře, když jste za něj získali perspektivní středopolaře Lukáše Červa s Matějem Valentou?

Jestli to tak bude, ukáže čas. Ale když byla možnost kádr doplnit o dva bývalé mládežnické reprezentanty, tak to z pohledu Plzně byl povedený obchod. Jindra zase určitě pomůže Slavii, i když je teď zraněný. A nechci, aby to vyznělo, že v lize Slavii fandím. Ale my musíme být spokojení a věřím, že oba hráči budou pro nás přínosem.

Na podzim jste suverénně zvládli základní část Konferenční ligy. Kam až chcete dojít?

Pro osmifinále si budeme přát soupeře, přes kterého postoupíme. Pak už si člověk vybírat nemůže. Připravíme se poctivě, protože i na podzim byli všichni protivníci nebezpeční. Úroveň se srovnává, i když podle jména to tak být nemusí. Přál bych si jen, abychom nemuseli daleko cestovat. Třeba do Bratislavy bychom mohli jet autobusem.

Trenér Miroslav Koubek má smlouvu jen do konce sezony. Řešíte, jak to s ním bude dál?

Trenér říkal, že už má věk, ale je to jen číslo. Domluvili jsme se, že tuhle otázku nebudeme teď otevírat, ale že k ní vrátíme v průběhu jara. S klidnou hlavou, podle startu, podle situace. S trenérem si dokážu představit spoustu věcí, on to má lidsky podobně. Nechceme se teď znervózňovat tím, co bude na konci sezony.