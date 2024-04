Domácí jezdili po zadku a my nedávali šance, řekl plzeňský záložník Červ

Ani ve druhém utkání tohoto prvoligového ročníku fotbalisté Plzně neporazili Karvinou. Ba jí nevstřelili ani gól. Po podzimní domácí prohře 0:1 v sobotním 27. kole první ligy remizovali na karvinském stadionu 0:0.

„V první půli jsme ale měli čtyři velké šance. Proměnit je, tak tady vyhrajeme,“ prohlásil po utkání plzeňský záložník Lukáš Červ.

Po přestávce jste se ale už do takových příležitostí nedostávali. Čím to bylo?

Možná jsme chtěli až moc, nešly nám tolik nohy. Karviná makala, jezdila po prdeli a my jsme se s tím v některých fázích zápasu nemohli úplně srovnat. V té druhé půli už to od nás nebylo ono a oni to ukopali.

Takže jste doplatili na horší efektivitu a na výborný výkon karvinského brankáře Dominika Holce?

Ano, efektivita a Holec. Ale i po přestávce jsme měli dvě tři šance. Hlavička Metsoka, Šulcík (Šulc) tam mohl... Škoda, šance byly, i když ne tak tutové, jako v první půli. Chybělo nám dostat balon do branky jakkoliv. Nebyl tam ten... (použil ostřejší slovo a smál se). Asi tak.

Ve druhém poločase jste ani jednou přímo nevystřelili na branku.

To je asi ten problém, proč jsme nedali gól. Nešli jsme si za výhrou, jak bychom měli, a proto to tak dopadlo.

Hrálo se vám špatně do zformované obrany domácích?

Hráli, jak potřebovali. Věděli, že kdyby nás zkoušeli napadat výš, tak by to pro ně bylo horší a my bychom měli otevřenou obranu. Bylo to těžké, domácí dřeli a uspět je o to těžší, když se soupeř zatáhne do bloku a v tom bloku i jezdí.

V závěru byli Karvinští hodně nebezpeční. Souhlasíte?

Už jsme hru otevřeli, chtěli jsme stav zlomit. Nepovedlo se. Ale tak je to pokaždé, když se jeden tým snaží rozhodnout, tak druhý má více prostoru v útoku. Ale naši kluci se vždycky skvěle vrátili a nebylo úplně těžké, abychom se ubránili.

Už ve 13. minutě se vám zranil záložník Jan Sýkora a musel střídat. Jak to s ním vypadá?

Nevím, v neděli půjde na vyšetření a uvidí se. Byl to nešťastný zákrok, ten frajer (Sebastian Boháč mu do střely dal nohu) to určitě nechtěl. Honza střílel a rozhodčí říkal, že to není faul. Nevím. Miminálně faul to byl. Jaké to má následky, je jen smůla.

Teď už myslíte na čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, v níž ve čtvrtek hostíte Fiorentinu?

Určitě. Uvidíme, jak to ve čtvrtek zvládneme.

Bude to pro vás osobně největší utkání dosavadní kariéry?

Byl jsem na Euru do 21 let, hrál jsem Youth League v mládeži. Beru to postupně, ty zápasy. Ale určitě půjde o jeden z největších zápasů.