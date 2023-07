Ať jsme stabilnější a silnější. Šádek o nových majitelích a vizích do budoucna

Šádek si v Plzni ponechal zhruba čtvrtinový podíl a je předsedou představenstva, které doplňují Martin Dellenbach a Raphael Landthaler ze společnosti FCVP GmbH. Ta nyní drží většinu.

Je to velká změna, že nebudete výhradně tím, jehož slovo platí?

Určitě se to změní, nejsem jediným akcionářem. Celý život se něco učíte, teď se budu učit tohle. Je to i určité vysvobození, že ta rozhodnutí nebudou jen má, ale celé vlastnické struktury. A zatím vše řešíme pružně a rychle, v tom problém nebude.

Přesto. Je vše nastavené tak, že nejsilnější slovo má ten, kdo vlastní v klubu nejvíce procent?

Nastavili jsme si to tak, že v oblasti sportovní se bavíme hlavně s Martinem Dellenbachem (člen představenstva), v obchodní pak Raphaelem Landthalerem (člen představenstva) a Martinem Brucknerem (předseda dozorčí rady). Samozřejmě se stane, že na spoustu věcí budeme mít rozdílné názory. Ale jsem přesvědčený, že konstruktivní diskusí se vždy dobereme k tomu, co bude nejlepší pro klub. Zároveň je ale třeba vědět, kdo je majoritním akcionářem, to si plně uvědomuji.

Odrazí se nová vlastnická struktura v rozpočtu na příští sezonu?

Rozpočet jsme tvořili už víceméně společně s kolegy. Nedojde k žádným markantním změnám ve smyslu úprav směrem nahoru nebo dolů. Rozpočet by měl být hlavně vyrovnaný a v nejbližších měsících bychom se měli bavit o tom, jak bude klub fungovat dál. Že by docházelo k nějakým razantním výprodejům či naopak nesmyslným nákupům, to určitě ne. V čase budeme vše optimalizovat tak, aby klub fungoval zdravě a soběstačně.

Vedení Plzně Představenstvo:Adolf Šádek (předseda), Martin Dellenbach, Raphael Landthaler Dozorčí rada: Martin Bruckner (předseda), Christian Fuchs, Jaromír Hamouz

Ve hře o vstup do Viktorie byli i další zájemci. Proč jste se rozhodl právě takto?

Deklaroval jsem, že nový vlastník a akcionář by měl v každém případě navázat na to, na čem jsme roky pracovali. Pro mě byla nejdůležitější vize, koncepce. Způsob, jakým mí kolegové fotbal chtějí dělat. A z těchto pánů cítím jistotu pro budoucnost. Vím, že je v dobrých rukou a jsem rád, že se už o Plzni nebude psát jako o klubu, který má existenční starosti.

Ovlivnily jednání zásadně loňský zisk titulu a poté úspěšná cesta až do Ligy mistrů?

Na kdyby moc nehraji. Ale jak všichni ví, v té době jsme dýchali brčkem a kdyby ta cesta nebyla tak úspěšná, možná jsem se nadechl naposledy. Klub díky tomu přežil nejtěžší období. Takže ano, ta sezona byla zcela zásadní pro to, abychom tady dnes mohli sedět.

Majitel klubu Adolf Šádek s plzeňskými fanoušky po domácí prohře s Bohemians

Mimochodem, zdokonalil jste se za poslední měsíce v němčině?

Zdokonalil jsem se dost. A to jsem si myslel, že německy umím dobře, měl jsem ji ve škole, čtyři roky pracoval v Německu. S němčinou jsem na tom výrazně lépe než s angličtinou. Což je nevýhoda pro dosavadní kolegy v klubu, kteří mluví hlavně anglicky.

V čem teď bude Plzeň jiná?

Nebude to Plzeň, která bude spojovaná jen s mým jménem. Věřím, že bude stabilnější, evropská. Je to tlak i na mě. Když chceme mít evropský klub, je třeba, abych se i já evropsky choval. Což pro mě nebude jednoduché. Společně se z Viktorky budeme snažit udělat ještě silnější a stabilnější značku, než tomu bylo doposud.

Martin Dellenbach působí v rakouských klubech Hartbergu v první a Lafnitzu v druhé lize, velký důraz klade na práci s mládeží. Projeví se to nějak i u plzeňských výběrů?

Teď je prostor, aby si noví akcionáři zanalyzovali, jakým způsobem se u nás s mládeží pracuje. Já jsem přesvědčený, že dobře. Ale i když lidé dělají dobře, mohou pracovat ještě lépe. My jim k tomu vytvoříme podmínky. Nemyslím, že v nejbližší době dojde k zásadním změnám, směrem do budoucna však budeme cílit na to, abychom do A-týmu zabudovávali vlastní hráče. Víme, že to nebylo vždy v minulosti naši silnou stránkou.

Vnímáte, že je třeba kádr omladit? Po Bohemians 1905 je nyní druhý nejstarší v lize.

Tak tohle hráči v kabině strašně rádi slyší... Rozhodně neříkám, že v Plzni končí starší a zkušenější hráči. Je možná konec nákupů starších hráčů. Ale zase, abyste mi to za půl roku neomlátili. Je to otázka potřeby. Někdo může náhle odejít a stane se, že nebudeme hned schopni z našeho portfolia to místo zacelit. Není to tak, že v Rakousku je zaparkováno pět dalších hráčů. Pokud bude na trhu kvalita v podobě staršího hráče, může přijít.

Jaké budou cíle týmu pro nadcházející sezonu?

Vždy se budeme snažit hrát o nejvyšší příčky. A budeme usilovat o to, abychom mohli účinkovat v evropských pohárech.

Naznačíte alespoň, za kolik jste klub prodal?

Číslo říci nemůžu. Ale vidíte, že musím chodit do práce, nebydlím na Karibiku. Otázka ceny nebyla v tomhle případě tak důležitá. Stěžejní bylo, jak bude klub fungovat.