Poprvé ve Slavii, hned problém. Zraněný brankář Staněk praštil rukavicemi

Došel za lajnu, sedl na proutěnou židličku a naštvaně mrskl rukavicemi o zem. Do branky během přípravného utkání proti čínskému klubu Peking Kuo-an musel zkušený Ondřej Kolář.

Staněk si všechno maloval úplně jinak. Před pár dny dokonce odložil ochrannou přilbu, kterou nosil v závěru podzimní sezony, a v sobotu v poledne přivedl Slavii ve žlutém dresu do boje. Pod piniovým hájem v nádherném a nekonečně rozlehlém golfovém resortu v Albufeiře chtěl odšpuntovat své nové dobrodružství. „Všechno do sebe správně zapadá. Změna přichází v pravý čas,“ vyprávěl den předem.

V prosinci poděkoval Plzni za báječné roky a vyrazil do Slavie.

„Když se naskytla možnost, že můžeme Jindru získat, neváhali jsme. Budeme hrát tři soutěže, je potřeba mít dva výborné brankáře,“ říkal trenér Jindřich Trpišovský, než se Staněk zranil.

O jedno místo se ve Slavii měli poprat dva reprezentační gólmani čili Staněk a Aleš Mandous.

„Vůbec se toho nebojím. S Mandym si vyhovíme si, konkurence nás oba motivuje,“ říkal.

V říjnu si při ošklivém střetu s jabloneckým Drchalem zranil hlavu. Měl těžký otřes mozku a lékaři ho varovali, že si fotbal zahraje nejdřív na jaře. Staněk se však obdivuhodně zvedl a za necelý měsíc už zase chytal. S ochranou přilbou, kterou měl nosit nejméně do konce sezony. „Ale když jsem přestoupil do Slavie, řekl jsem si, že je to ideální příležitost, proč přilbu odložit. Nový začátek bez helmy,“ vyprávěl.

Sobotní poledne mělo novému začátku dát potvrzení. Jenže se to nepovedlo. Staněk se při svém vystoupení dotkl jedinkrát míče rukama. Konkrétně ve chvíli, kdy ho sbíral ze sítě a házel do středového kruhu. Slavii totiž čínský soupeř potrestal hned ve čtvrté minutě, kdy exslávistický stoper Dgadeu vyslal dlouhatánský křížný pas, Douděrovi se balon ztratil v ostrém slunci, následoval centr a pohotový volej Angolana Fábia. Byl to vůbec první gól, který Slavia v přípravě inkasovala.

Mimochodem, první poločas se mužstvu vůbec nevydařil. Trenér Trpišovský, který pochodoval na druhé straně hřiště po násypu, měl spoustu připomínek. Jurásek ve snadném nájezdu pálil jen do tyče, útočník Chytil poztrácel spoustu míčů, stoper Vlček příliš fauloval, záložník Wallem musel taky střídat kvůli zranění a zbytek zápasu sledoval s ledem na kotníku.

Až druhý poločas napravil dojem. Při velké převaze vyrovnal Douděra po nádherné střele z voleje, skóre na 2:1 pak otočil Ewerton. Ještě v poslední minutě se pak trefil Jurečka z penalty, kterou si sám vybojoval. Bohužel největší a nejdražší zimní posila v tu chvíli zůstávala v kabině.

Do druhého utkání proti stejnému soupeři nastoupí odpoledne Aleš Mandous a vzhledem k tomu, že jarní sezona začíná už za dva týdny, je pravděpodobné, že slávistickou jedničkou pro jaro prozatím zůstane právě on.

Staňka čeká po návratu do Prahy vyšetření na magnetické rezonanci a nejspíš několik týdnů klidu.