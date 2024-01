Slávisté po soustředění: Teď už musíme ubrat z plynu, abychom měli lehčí nohy

Proč jste gól nedali?

Oba zápasy si byly podobné. Byli jsme víc na balonu a hráli do plné obrany. Před ligou užitečná zkušenost. Fakt to s čínským soupeřem nebyla žádná sranda. Oni se na nás chtěli vytáhnout, protože Slavia má ve světě zvuk. I Míša Ngadeu, kterého jsme mohli po letech zase potkat, nám přiznal, že to pro Peking byly hodně prestižní zápasy.

Slavia před jarem Co by se mohlo stát Na vedlejší koleji: Kačaraba, Ewerton, Hromada, Dumitrescu. Všichni čtyři byli pro přípravné zápasy jen záplaty. Ačkoli mají slušné renomé, vypadá to, že si můžou hledat jinou štaci. Úplně neznámá: Ihattaren. Nadaný, ale zlobivý Nizozemec, kterému Slavia překvapivě nabídla restart, s týmem pobyl jen chvíli. Zhubnul, pracuje sám, ale na slávistické tréninky zatím nemá. Budoucnost krajně nejistá. Ještě nejsou ready: Holeš, Pech. Kapitán Holeš vstoupil do přípravy později, poctivě dohání resty. Jeho návrat do zápasů se blíží. Budou hrát zřídka: Tecl, Kolář. Možná vstupují do posledního jara kariéry. Brankáře Koláře limituje vážný problém s očima, který způsobil děsivý faul na hlavu. Útočník Tecl vnímá, že konkurence je lepší. Oba nosili kapitánskou pásku. Zranění: Staněk, Wallem. Oba odkulhali v sobotu. V horší situaci je brankář Staněk, aspirant na pozici jedničky v reprezentaci. Obnovil si zranění lýtkového svalu. Nováčci: Malick Diouf, Zmrzlý. Jeden ze Senegalu, druhý z Hané. Oba na levou stranu. Běžci a snaživci. Do základní sestavy se posune jen jeden.

Však se dost jiskřilo.

Nedali nám ani metr, poctivě nabírali hráče, chodili s námi po každém fleku hřiště. Fakt to bylo náročné. Pro naše kluky dvojnásob, protože byli po velké zátěži. Není tam dynamika, není tam šťáva. Je vidět, že jsou unavení.

Jak se léčí unavené nohy?

V neděli letíme domů a dáme si dva dny volno, aby si kluci užili rodiny. Pak se musí dávky snížit. Začneme se věnovat herním věcem, standardním situacím. Jenže ono je to těžké, protože ve Slavii je taková konkurence, že tréninky mívají pokaždé intenzitu a úroveň. Vlastně v každém tréninku se hraje o flek pro první mistrák. Proto jdou kluci na sto procent, takže teď je budeme muset krotit.

Jak přesně?

Snížíme třeba minutáž průpravných her. Když je necháte hrát poziční hry nebo na dvě branky, tak oni do toho pokaždé dají maximum a únava by neodešla. Prostě musíme ubrat z plynu.

To vůbec jde?

Nějaký pátek už trénujeme a máme k sobě důvěru. Kluci jsou zvyklí hodně trénovat. My trenéři to dokážeme vidět a oni nám to dokážou popsat. Všichni víme, že do mistrovského zápasu musíme jít dobře připravení, naladění, odpočatí a v plné síle.

Kde najdete útočníka? Ta otázka se po remíze 0:0 nabízí.

My máme útočníků dost.

Tak jinak: kde seženete střelce?

V posledním zápase jsme nastřelili dvě tyče, břevno, neuznali nám gól, o kterém si myslím,že byl regulérní. Věřím, že až se kluci dostanou z únavy, začne jim to tam padat. Máme Vencu Jurečku, což je velký a spolehlivý střelec. Mojmír Chytil, Mick van Buren, Tijani... Ti umí. Schranz, Provod, Zmrzlý nebo Douděra to samé. Jen potřebují lehké nohy. V únavě je znát, že chybí vteřinka, ve které člověk nedokáže zachovat klid a šanci proměnit.

Z Portugalska se vracíte bez porážky. Je to plus?

V přípravě se prohrát může a neřešíte to, protože víte, co ti kluci museli absolvovat za zátěž. Porážka se dá omluvit. Ale tím, že jsme neprohráli, je to samozřejmě příjemnější. Teď už musíme všechno směřovat na soutěž, protože tam se musí vyhrávat pokaždé.

Kvůli bolavému svalu vám během soboty vypadl brankář Staněk a s levým kotníkem kulhá záložník Wallem. Jsou to velké ztráty?

Nerad bych hodnotil, jestli budou chybět, protože zprávy od doktorů zatím nejsou. Máme čtrnáct dní do ligy, uvidíme.