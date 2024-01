Inspektoři v akci. Jak Hašek a spol. objíždějí Evropu: Jsme jako cestovka

Nový reprezentační trenér Ivan Hašek s asistentem Jaroslavem Köstlem vyrazili na svou první inspekční cestu. „Logistika je trochu náročná, ale musí to být,“ pravil Hašek mezi dvěma sobotními zápasy, po kterých Slavia ukončila své třítýdenní soustředění v Portugalsku.

Začalo to ve středu, kdy je svazový šofér svezl do Mnichova, kde viděli v akci záložníka Krále. Z Mnichova se letělo do Valencie, vypůjčeným autem do Benidormu, kde je na soustředění Plzeň. Následoval přelet do Sevilly a pak autem do portugalského Lagosu, kde se usídlili slávisté. Za volantem sedí technický vedoucí Michal Černý.

Dnes večer už bude trenérská dvojka spát v Málaze, kde trénuje Sparta. Všude je na programu přípravný zápas, aby inspektoři viděli reprezentační adepty přímo v akci. Na Strahově přitom mají seznam zhruba šedesáti jmen, na které se chtějí soustředit.

Trenére, k čemu taková inspekční cesta vlastně je?

Zajímá nás, jak se hráči připravují, v jaké jsou fázi, jaké mají podmínky. Je to pro nás daleko lepší než streamy v televizi.

Turné po Evropě táhnete od středy. Konečně začátek práce?

Už se začalo dávno. I když jsme předtím necestovali, viděli jsme prakticky všechny zápasy, ve kterých byli Češi. Hráče máme na videu a pod kontrolou. Najdeme si to v programu Wyscout. Snažíme se mapovat všechny hráče ze širšího kádru. Známe každý jejich pohyb, víme, kdo je zraněný.

O kolik je lepší, že je vidíte na vlastní oči?

Je to velký rozdíl. Vidíte, jak se hráč pohybuje, jak se chová v určitých situacích. Sedíme hned u hřiště, takže je máme kousek od sebe. Máme detail toho, co v televizních záběrech neuvidíte.

Předpokládám, že za rok podobou cestu podnikat nebudete. Je to teď nutnost, když jste nový a Euro začíná už v červnu?

Chceme nejvíc vidět a být s hráči v kontaktu. Něco se dá zařídit po telefonu, ale ne všechno. Vždycky je užitečnější bavit se osobně. Máme sice trochu cestovku, protože pořád jezdíme, ale to nám nevadí. Jedinou nepříjemností je, že jsme v každém hotelu spali jen jednou, takže jsme si ani nestačili vybalit. Až teď v Marbelle se vyspíme dvakrát.

Reprezentační trenér Ivan Hašek (vpravo) sleduje přípravný duel Slavie s Pekingem.

Jak ta cestovka vypadá? Předpokládám, že Michal Černý řídí.

A řídí spolehlivě. Já sedím vzadu a dělám si tam svoji práci. Sleduju záznamy, pracuju na plánu, jak obsáhnout další zápasy s českými hráči. Logisticky je potřeba vyřešit, kdo a kam za nimi vyrazí do zahraničí. Navíc brzo začíná naše liga, takže si to budeme muset rozdělit. Času je málo.

Na Strahově máte na plachtě rozpis všech ligových zápasů, které se budou hrát před vaší březnovou premiérou proti Norsku.

Když už vyjedeme ven, je vhodné, abychom viděli aspoň tři kluky. Dejme tomu dva zápasy ve třech dnech. Třeba sever Německa spojit s cestou do Holandska.

V Mnichově jste viděli hrát záložníka Alexe Krále z Unionu Berlín. Jaký na vás zanechal dojem?

Proti Bayernu si pochopitelně hodně zaběhal, ale patřil k nejlepším. Pak jsme spolu mluvili a jen jsem se utvrdil, že je top profesionál. Kluk, který nic nepodcení. Navíc je mladý a bude se zlepšovat.

Král si jako jeden z mála Čechů na podzim zahrál Ligu mistrů, ale zároveň ho fanoušci nehodnotí moc pozitivně.

Alex patří mezi hráče, kteří ještě budou růst. Liga mistrů mu přinesla zkušenosti i sebevědomí. Je to aktuálně jediný Čech, který hraje pravidelně bundesligu. Možná neměl největší talent, ale má to založené na pracovitosti a poctivosti.

Ze slávistů, kteří v národním týmu ještě nikdy nehráli, vás na první pohled zaujal kdo?

Je tady jeden rozdílový hráč, ale nechci ho jmenovat. Museli jste ho taky vidět.

Matěj Jurásek. Jen kdyby při svých drzých akcích tolik neriskoval, že ho soupeř zraní...

No... Ve Slavii a ve Spartě, za kterou teď jedeme, je hodně hráčů, kteří přicházejí do úvahy. Jen je potřeba, aby byli zdraví a ve formě. A pak z nich musíme správně vybrat.

Když se zranil Jindřich Staněk, vaše potencionální brankářská jednička, zamrazilo vás?

Lýtkový sval je ošidné zranění, ale věřím, že se Jindra dá do kupy.