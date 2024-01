Velký přestup mezi českými kluby stvrzen. Gólman Staněk je slávistou

Tenkrát v létě 2017 Slavia chtěla Michaela Krmenčíka, údajně nabídla až osmdesát milionů korun, ale Plzeň tehdy čtyřiadvacetiletého útočníka pustit do Prahy odmítla.

Nyní za sedmadvacetiletého Staňka slávisté tolik peněz nevydají. Jako součást přestupu jdou do Plzně záložníci Matěj Valenta s Lukášem Červem, jehož slávisté museli nejdřív vykoupit z Liberce. Měli na něj předkupní právo.

Vedle nich pošlou do Plzně ještě doplatek, spekuluje se přibližně o částce 25 milionů korun. Objem celého obchodu by se měl pohybovat kolem padesáti milionů korun, když se vezme v úvahu, že cena Červa a Valenty se pohybuje kolem deseti až patnácti miliony za každého.

V rámci české ligy a mezi domácími kluby jde o rekordní přestup. Dosud na špici byl Michal Trávník, když šel z Jablonce do Sparty. Za ním Jan Matoušek, David Zima, Eduardo Santos, Muhamed Tijani či Yira Sor – všichni přestupovali z provinčních klubů do Slavie.

„Jindra patří dlouhodobě mezi nejlepší české gólmany, což potvrzuje i v národním týmu. Chceme být připraveni na boj o titul a nic nepodcenit. Proto posilujeme i brankářský post,“ prohlásil slávistický sportovní ředitel Jiří Bílek.

Ve Slavii bude Staňkovým konkurentem parťák z národního mužstva Aleš Mandous. Oba jsou jinými typy brankářů. Staněk je ráznější, chodí si pro centry, má výborné reflexy, ale proti Mandousovi horší hru nohama, což při slávistickém stylu hry může být nevýhoda.

Během loňského podzimu prodělal otřes mozku a od té doby si hlavu chrání přilbou.

„První dojmy jsou jen pozitivní. Moc se těším na tuhle výzvu. Konkurence je vždycky dobrá, zdrav věc. Jsem na ni připravený. Chci pomoci Slavii k mistrovskému titulu. Proto jsem tady,“ prohlásil Staněk. Smlouvu podepsal do léta 2027 a na dresu bude nosit své plzeňské číslo 36.

Staněk je sparťanským odchovancem, její akademií prošel od přípravky až do dorostu. Těsně před přechodem do dospělého fotbalu zamířil do juniorky Evertonu.

Když se po dvou letech vrátil do Česka, nebylo to do Sparty, ale do rodných Českých Budějovic. Přes jejich rezervu a hostování v Třebíči se vypracoval do ligového áčka Dynama. Chytal pravidelně ligu, přesto jeho přesun do Plzně v lednu 2020 byl překvapením.

Rok mu trvalo, než si v Plzni vydobyl pozici jedničky. Pak už to šlo rychle. Stal se oporou, dostal se do reprezentace. Při senzačním titulu v roce 2022 a následném postupu do Ligy mistrů byl nejdůležitějším hráčem týmu.

„Měli jsme spolu dohodu, že v případě zajímavé nabídky pro obě strany nebudeme Jindrovi bránit v odchodu. Jindra se rozhodl novou výzvu přijmout a já bych mu chtěl za celý klub za všechno poděkovat,“ řekl plzeňský generální ředitel Adolf Šádek.

„V první řadě bych chtěl říct, že v Plzni to pro mě byly čtyři nádherné roky. Ani ve snu mě tenkrát nenapadlo, čeho všeho dosáhneme a co všechno společně prožijeme. To navždy zůstane v mém srdci. Ale každý člověk potřebuje v životě v určitém čase novou výzvu, udělat další krok, změnu. I já se ji nyní rozhodl přijmout,“ poznamenal Staněk.

V národním mužstvu je stabilní dvojkou. Při absenci zraněného Jiřího Pavlenky dochytal závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy, když nastoupil v listopadových zápasech v Polsku (1:1) a proti Moldavsku (3:0).

Plzeň za něj dostává dva středopolaře s přidanou hodnotou. Oba jsou ve věku, kdy si ještě mohou vybojovat zajímavý přestup do zahraničí, ale zase jsou spíš defenzivními typy, kteří akce spíš rozehrávají než zakončují, byť Plzeň bere Valentu jako spíš ofenzivního hráče.

„Oba hráči prokázali nesporné kvality, mají za sebou desítky ligových startů a hráli i v mládežnických reprezentacích, byli na mistrovství Evropy do 21 let. Přesně tedy zapadají do naší koncepce. Přejeme si, aby se u nás i nadále rozvíjeli a byli společně s týmem úspěšní,“ řekl pro plzeňský web Daniel Kolář, sportovní ředitel Viktorie.

Červ je fotbalistou, proti kterému nechcete hrát, ale chcete ho mít za spoluhráče. Pro protivníky je nepříjemný v soubojích, provokuje, ale také sbírá žluté karty. V Liberci se vypracoval v osobnost.

Je slávistickým odchovancem jako Valenta. Oba Slavia nejdřív poslala na hostování do Liberce, které se později změnilo v přestup. Zatímco Valentu pražský klub v létě 2022 odkoupil zpátky a doufal, že si vybojuje místo v sestavě, o Červa zájem neměl.

Loni ho chtěla Sparta, ale jelikož měla Slavia ve smlouvě přednostní odkup, přesunu k rivalovi zabránila. Klauzuli nyní využila, aby si pomohla při získání Staňka.

Valenta loni na podzim hostoval ve Slovácku. „Je to pro mě obrovská výzva. Viktorka je na jaře v pohárech, jak v evropském, tak i domácím. Já jsem si Evropu ještě nezahrál, takže se strašně těším a přeji si, aby se nám dařilo,“ řekl Valenta.