Rekordy, milníky, góly a další parády. Jak se Hložek zapsal do historie ligy

Když s končícím létem 2018 někdejší sparťanský asistent Radoslav Kováč dostal dotaz, jestli zařazení mladšího dorostence Adama Hložka do tréninkového procesu s áčkem není přece jen „na sílu“, důrazně se ohradil. „Ne, on na to fakt má. To byste ho na tom tréninku měli vidět.“

Uběhlo pár týdnů a Hložek vyběhl do ligového utkání.

„Nepostavili jsme ho proto, abychom byli zajímaví, ale protože si to zaslouží,“ vysvětlil tehdejší trenér Zdeněk Ščasný.

Hložek právě dokončil svůj přestup do Leverkusenu a v Česku za sebou zanechal zásadní momenty a rekordy, které se budou těžko překonávat. Jaké byly?

Nejmladší sparťan v lize. Bylo mu 16 let, 3 měsíce, 16 dnů, když debutoval v nejvyšší soutěži. V Karviné 10. listopadu 2018 šel do hry v 89. minutě. Do soutěžního utkání za sparťanské áčko však Adam Hložek naskočil už o měsíc dřív v pohárovém utkání proti divizní Polné. „Nastoupil a za pár minut byl u našich dvou gólů,“ podotkl kouč Ščasný.

NEJMLADŠÍ SPARŤAN V ČESKÉ LIZE. Adam Hložek nastoupil do utkání v Karviné ve věku 16 let, 3 měsíce, 16 dnů.

Nejmladší ligový střelec. Od svého debutu do konce podzimu 2018 už jen dvakrát střídal, ale v úvodu jara už byl v základní sestavě. A 9. března 2019 ve vyhecovaném utkání proti Plzni skóroval. V 10. minutě po akci Dočkala s Kangou a následném centru předčil v souboji zkušeného Řezníka a hlavou překonal Hrušku. Sparta vyhrála 4:0 a Hložek se stal nejmladším ligovým střelcem všech dob, bylo mu šestnáct let, sedm měsíců a patnáct dnů. O tři dny překonal dosavadní rekord příbramského Tomáše Pilíka, který se v srpnu 2005 trefil proti Brnu.

Nejmladší autor hattricku. Loni v dubnu si podmanil další rekord, když dal Opavě tři branky. Bylo mu osmnáct let a devět měsíců. „Užil jsem si to, i když to byla práce celého týmu,“ prohlásil. Dokázal něco, co se nikomu v jeho věku dosud nepovedlo. Limitem pro dosavadní střelce hattricku bylo dvacet let, tolik bylo ostravského Martinu Lukešovi. Ostatním Tomáši Součkovi, Martinu Čížkovi či Robertu Vágnerovi bylo ještě o rok víc.

Nejmladší nejlepší střelec ligy. Jen měsíc poté, co Hložek zaznamenal první hattrick, dal v jednom utkání čtyři góly, což je jeho další výjimečný kousek. Proti Brnu je stihl dokonce za první poločas, a to nastoupil po zranění a ne zcela fit. V poločase střídal. I tak mu čtyři góly pomohly k tomu, že ve střelecké tabulce dohnal slávistu Kuchtu a s patnácti brankami se oba o triumf mezi kanonýry rozdělili. Hložek však na svůj počin potřeboval o osm utkání méně.

Nejmladší reprezentant. Osmnáct let, jeden měsíc a deset dnů. To je věk nejmladšího českého hráče, který kdy nastoupil za národní mužstvo. Adam Hložek dostal šanci v září 2020 v Lize národů na Slovensku. O čtyři dny překonal Jana Poláka. Mohl se stát i nejmladším reprezentačním střelcem, ale své dvě velké šance neproměnil, jednou trefil tyč. „Nastoupit za reprezentaci je obrovská pocta. Přes den jsem byl nervózní, nakonec jsem si to však užil. Ale měl jsem dát gól,“ říkal.

Český fotbalista Adam Hložek (druhý zprava) přijímá gratulace spoluhráčů k premiérové reprezentační trefě.

První gól za reprezentaci. Za národní mužstvo se trefil ve svém dvanáctém startu. Loni v říjnu v bizarních kulisách prázdného stadionu v ruské Kazani proti Bělorusku v kvalifikaci o mistrovství světa 2022 stvrdil výhru 2:0. „Dostal jsem krásný balon od Patrika Schicka a možná i se štěstím mi to tam propadlo, ale počítá se,“ líčil. Je tak druhým nejmladším reprezentačním střelcem, bylo mu 19 let, 2 měsíce, 16 dní. Když Václav Kadlec při svém debutu za národní tým dal gól v kvalifikaci v Lichtenštejnsku, bylo mu 18 let, 4 měsíce, 22 dní.

Stý start v lize. Hložkův poslední zápis do historie se udál nedávno, 18. dubna 2022 nastoupil ke svému stému ligového utkání. Stihl to, jak jinak, jako nejmladší hráč vůbec. „Asi na něj mí předchůdci byli hodní, když ho tak mladého stavěli,“ říkal se smíchem sparťanský trenér Pavel Vrba. „Ale vážně, je to výjimečný hráč.“ Stý start proti Slovácku oslavil gólem, bylo mu 19 let, 8 měsíců a 23 dnů.

Adam Hložek přijímá od Tomáše Rosického symbolický dres před jubilejním 100. startem v české lize.

První gól v derby. Od stého startu v české nejvyšší soutěži odehrál Hložek do konce ročníku už jen pět utkání a v tom úplně posledním se konečně dočkal gólu proti Slavii. V závěru nedávného 303. derby skóroval parádní ranou z přímého kopu do horního rohu brány. „Říkal jsem si, že dám ránu. A že to buď skončí v šedesáté řadě, nebo v šibenici,“ poznamenal Hložek. Sparta vyhrála 2:1. V lize má Hložek bilanci 105 zápasů, 34 branek a 30 asistencí a to mu ještě nebylo dvacet.

Naposledy v rudém. Derby v Edenu bylo před přestupem do Leverkusenu posledním Hložkovým utkáním v lize, ale ne derniérou za Spartu. Tu zažil o tři dny později ve finále poháru na Slovácku. Jako jeden z mála sparťanů obstál, ale porážce 1:3 nezabránil. Po zápase těžko zadržoval slzy zklamání.

Dosud nejdražší přestupy z Česka Tomáš Souček 521 milionů korun (2020 ze Slavie do West Hamu) Tomáš Rosický 505 (2001 ze Sparty do Dortmundu) Alex Král 315 (2019 ze Slavie do Spartaku Moskva) Bořek Dočkal 220 (2017 ze Sparty do Che-nanu) Milan Baroš 190 (2002 z Ostravy do Liverpoolu)

Jeden z nejdražších. Oficiální informace k částce, kterou se Leverkusen zavázal zaplatit, k dispozici nejsou. Ale podle dostupných zpráv, které se odkazují přímo na německý klub, se Hložek stává jedním nejdražších hráčů, který kdy přestoupil z české ligy. Sparta dostane přibližně 16 milionů eur, v přepočtu lehce přes 400 milionů korun. K tomu si může sáhnout na procenta z dalšího prodeje, mluví se o třiceti procentech.

Dosud nejdražším obchodem z české ligy je dva roky starý přestup slávisty Tomáše Součka do West Hamu. Podle údajů serveru transfermarkt.de anglický klub zaplatil 4,5 milionu eur za půlroční hostování a následně doplatil 16,2 milionu eur. Podle současného kurzu koruny je to přibližně 521 milionů korun. Přes půl miliardy korun získala také Sparta, když v roce 2001 prodala Tomáše Rosického do Dortmundu.

Nejdražším českým fotbalistou všech dob je Pavel Nedvěd, když v roce 2001 šel z Lazia do Juventusu, částka se vyšplhala přes 1,5 miliardy korun. Téměř miliardu stál čerstvý Hložkův spoluhráč Patrik Schick při přesunu ze Sampdorie do AS Řím v roce 2017.