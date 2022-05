Konečně gól v derby. Stylově a ještě ke všemu na Tribunu sever, jásal Hložek

Blížil se závěr nedělního derby v Edenu, když si Hložek sám rozjel akci. Na levé straně v pokutovém území se vyhnul dvěma protihráčům a přihrál pod sebe Karabcovi, kterého na hranici pokutového území podkopl Traoré.

„Červená karta,“ žádali sparťané v čele s kapitánem Krejčím mladším sudího Klímu, který byl k faulujícímu slávistovi v zápase shovívavý.

Sparťané i tak měli výhodu přímého kopu z maximálně výhodné pozice. Ze středu pole ze šestnácti metrů.

O míč se přetahovali Hložek s Lukášem Haraslínem, který z trestňáku rozhodl už loňské podzimní derby.

„Bavili jsme se, kdo si to vezme. Skoro bych řekl, že jsme se hádali. Já si věřil a jsem rád, že mi to kluci nechali,“ líčil Hložek do kamer televize O2.

Míč poslal podél zdi nahoru na stranu brankáře. Aleš Mandous se natahoval marně, dělovka letěla přímo do horního rohu brány.

„Říkal jsem si, že dám ránu. A že to buď skončí v šedesáté řadě, nebo v šibenici,“ poznamenal Hložek.

Líp to trefit nešlo. To byla rána sezony.

„Jsem za Adama rád. Na tréninku to zkouší, ale nikdy jsem ho neviděl, že by mu to takhle vyšlo. Pochválil jsem ho, trefil to do správného víka,“ řekl dočasný sparťanský kouč Michal Horňák.

A především ta trefa sparťanům přinesla v závěrečném kole nadstavby vítězství v derby. V Edenu vyhrála poprvé po osmi letech, v letošním ročníku přemohla Slavii už potřetí, jedno derby prohrála.

„Vítězství chutná velmi dobře,“ pochvaloval si Hložek.

Bylo to derby zklamaných. Slavia nezvládla obhajobu titulu, už v týdnu se rozhodlo, že titul počtvrté za sebou nezíská, předčila ji Plzeň.

Sparta o prvenství bojovala do 30. kola základní části, než prohrála v Olomouci. Pak mohla dostat druhou šanci, jenže doma v nadstavbě neporazila Hradec.

„Sice už o nic moc nešlo, ale zase je to derby. V něm oba týmy ze sebe vydají vždycky všechno. Jsem rád, jak jsme to zvládli,“ podotkl Hložek.

Rád mohl být i za sebe. Konečně v derby dal gól. Slávističtí fanoušci se mu za nulu už posmívali.

„Četl jsem o tom, že jsem jim ještě gól nedal. I kluci v kabině říkali, že je správný čas to prolomit. A jsem rád, že mi to padlo ještě na Tribunu sever,“ usmíval se Hložek.

Pro něj to nejspíš bylo v poslední možné chvíli. Devatenáctiletý český supertalent podle kuloárních informací v létě zamíří do zahraničí, takže to pro něj mohl být na dlouho poslední zápas v české lize.

„Zatím bych nepředbíhal,“ odbyl otázku na případný odchod. „Ve středu máme pohár a chceme tu trofej zvednout.“

Pokud Hložek, který první souboj proti Slavii mezi dospělými zažil v šestnácti na jaře 2019, skutečně přestoupí, jeho bilance v derby bude tři výhry, tři remízy a šest porážek.