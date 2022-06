Hložek o přestupu k Schickovi: Těším se! Patrik mi pomůže s adaptací

„Těším se i na spolupráci s Patrikem Schickem. Doufám, že nám to klapne na hřišti i mimo něj,“ připomněl českého útočníka, který za Leverkusen odehrál už dvě sezony. V té uplynulé dal ve 27 zápasech 24 gólů, poté však musel na operaci s třísly a reprezentaci v Lize národů chybí.

Ale i bez něj si Češi se Švýcarskem poradili. „Jsme rádi, že jsme zápas zvládli podle představ. Od začátku na nás šlo vidět, že chceme vyhrát. Proti Švýcarsku je to cenný skalp, je to kvalitní mužstvo,“ řekl Hložek.

V zápase jste měl také velkou šanci, ale mířil jste vedle. Co se tam stalo?

Byla to velká šance. Dostal jsem vynikající balon od Michala Sadílka a blbě jsem to trefil. Nějak patou a dal to hodně vedle. Samozřejmě si to vyčítám, mužstvo by to uklidilo. Bylo by to o dvě branky. Takhle jsme se museli stresovat až do konce.

Chytrý: Takové výzvě musí čelit Asistent trenéra české reprezentace Jiří Chytrý o přestupu Adama Hložka „Jednoznačně je dobře, že bude mít možnost hrát bundesligu a Ligu mistrů. Platí, že v určitě fázi je pro něj dobře, když se dostane do top soutěží, kde může talent zúročit,“ myslí si Chytrý. „Za mě je to jediná cesta, takové výzvě musí čelit. Jít do konkurenčního prostředí, vytěžit talent a stát se top hráčem, jako je třeba Patrik Schick nebo kluci v Anglii.“

V neděli hrajete proti Španělsku. Co od něj očekáváte?

Ještě jsme se nepřipravovali, ale samozřejmě víme, že jsou kvalitní mužstvo a silní na balonu. Podle toho k tomu musíme přistoupit. Asi to nebude jako se Švýcarskem, že budeme vysoko napadat. Respekt budeme mít, ale ne, že bychom se zápasu báli.

Teď už k vašemu přestupu. S vaším agentem Pavlem Paskou jste obdrželi spoustu nabídek.

Ano, probírali jsme to spolu. Zájemců bylo dost, ale myslím si, že jsme to správně vytřídili. Dívali jsme se na tým, kde bych mohl růst. Leverkusen k tomu bude výborný.

Vybral jste si číslo 23. Jaká symbolika se v něm skrývá?

Těch důvodů je víc. Ve Spartě s ním hrál Pepa Šural, to číslo samotné se mi líbilo a vím, že ho Míra Baranek (vedoucí mužstva Sparty) nosil celou kariéru. Doufám, že mi přinese štěstí.

Jak velkou roli při rozhodování hrál Patrik Schick?

Samozřejmě nějakým procentem to k rozhodování přispělo. Vybral jsem si Leverkusen, protože je to vynikající mužstvo, hraje dobrý fotbal. Věřím, že bych tam mohl fotbalově vyrůst. A pro adaptaci pro mě bude lepší, že tam budu mít Patrika.

Jak jste na tom s němčinou? Už jste mluvil s trenérem Gerardem Seoanem a sportovním ředitelem Simonem Rolfesem?

S oběma už jsem mluvil. A němčina... Řeknu vám, že jsem ji měl na základní škole a nějaké základy umím, ale není to na nějaké dlouhé debaty.

Bral jste to tak, že už je na přestup nejvyšší čas?

Se Spartou jsme si minulý rok řekli, že by to měla být má poslední sezona. Já se chtěl posunout dál. Myslím si, že Německo je pro mě ideální. Těším se na to a jsem zvědavý.

Poslední sezonu ve Spartě jste zakončil bez trofeje.

Nejvíc mě mrzí, že jsem se neloučil třeba s titulem nebo aspoň s pohárem. Ale myslím si, že se do Sparty třeba někdy vrátím a budu mít na to další pokus.

V posledním zápase české ligy jste dal gól v derby proti Slavii z přímého kopu. Byla to správná rozlučka?

Byla hodně stylová. Byl to můj poslední dotek v lize. Myslím si, že byl ideální. Hned po gólu jsem šel střídat.

Už víte, jak bude probíhat příprava? Kdy nastupujete?

Už mám nějaké informace, kdy bych měl začínat. Po reprezentaci ještě poletím na dovolenou a pak se budu chystat. Ještě nevím přesné datum, kdy tam pojedu, ale měl bych se zapojit začátkem července.

Kromě německé ligy si také zahrajete Ligu mistrů. Je to velké lákadlo?

Ligu mistrů budu hrát poprvé. I to byl aspekt, proč jsem se posunul do Leverkusenu. Bayer vnímám jako velký klub, což bylo patrné, už když jsem tam přijel. Má velkou historii a nemůžu se dočkat, až poprvé vyběhnu na trávník.

Udělal na vás kromě Patrika Schicka ještě jiný hráč Leverkusenu výrazný dojem?

Skvělých hráčů je tam hodně. Osobně jsem bundesligu sledoval, takže to mám nakoukané. Zmínil bych asi Floriana Wirtze, který se sice zranil, ale je to vynikající hráč.