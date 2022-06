Španělsko? Míč lze sebrat každému. Nechceme jen bránit, velí k odvaze Jankto

Odvaha. Sebevědomí. Jistota. To všechno ze záložníka španělského Getafe v předvečer dalšího velkého zápasu v Lize národů doslova čišelo.

„Musíme si věřit! Jinak bychom přece na hřiště ani nemuseli chodit,“ vykládal novinářům před tréninkem v Edenu.

Krejčí se odpojil Kádr české fotbalové reprezentace před nedělním druhým utkáním Ligy národů se Španělskem opustil defenzivní univerzál Ladislav Krejčí mladší. Třiadvacetiletý hráč pražské Sparty utrpěl blíže nespecifikované zranění ve čtvrtečním úvodním zápase se Švýcarskem a do zbylých tří červnových duelů národního týmu se nestihne zotavit.

„Naposledy jsme tady prohráli s Brazílií, což bylo před třemi lety, a teď chceme tuhle šňůru natáhnout. Víme, že proti Španělsku budeme potřebovat i hodně štěstí, ale rozhodně nemyslíme třeba jen na remízu. Když se naskytne příležitost, určitě půjdeme po vítězství.“

Pramení taková kuráž i z úspěšného utkání se Švýcarskem?

Určitě nás ta výhra hodně nakopla. Po mentální stránce pro nás byla hodně důležitá, protože jsme do skupiny dobře vstoupili. Dobře však víme, že v neděli nás čeká mnohem těžší soupeř.

Vy španělský fotbal po roce v Getafe znáte dobře, a proto můžete porovnávat.

Víme, že Španělé jsou možná ve všech atributech lepší, ale my máme hrdost, s kterou vstupujeme do každého utkání. Přesvědčili jsme se už v minulosti, že doma jsme schopni porazit každého.

Co by mělo vést k úspěchu tentokrát?

Připravovali jsme se pečlivě, rozbory od trenérů jsou fakt na dobré úrovni. Víme, co chceme proti Španělům hrát a určitě to nebude jako tenkrát na mistrovství Evropy, nebudeme pouze bránit, takovým fotbalem se prezentovat nechceme.

Česko - Španělsko v neděli od 20:45 ONLINE

Jenže zápasy proti Španělsku se pro soupeře velmi často mění v úmorné běžecké cvičení. Co s tím?

Balonu si musíme vážit, neztrácet ho. Viděli jsme v předchozích zápasech, jak skvěle a bleskově Španělé napadají, ale my rozhodně nechceme dopustit, aby hráli jen oni. Kdyby nás nechali jen běhat, byli bychom unavenější a unavenější. Musíme mít víru ve vlastní schopnosti. Pokud soupeře zapresujete správně, míč seberete každému, ať už je to Real, Barcelona, kdokoli... Ve srovnání se soupeřem máme o něco větší tah na branku, toho bychom rádi využili.

Mimochodem, berete nadcházející utkání vzhledem k vašemu působení ve španělské lize prestižněji?

Hodně lidí se mě na to ptá, ale já takhle nepřemýšlím. Neberu to nijak zvláštně. Nejde o to, že hraju proti Španělsku, ale že jdu do dalšího zápas za Českou republiku.