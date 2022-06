Hložek už patří Leverkusenu, Sparta za svůj klenot dostane asi 400 milionů

Dosud nejdražší přestupy z české ligy Tomáš Souček 521 milionů korun (2020 ze Slavie do West Hamu) Tomáš Rosický 505 (2001 ze Sparty do Dortmundu) Alex Král 315 (2019 ze Slavie do Spartaku Moskva) Bořek Dočkal 220 (2017 ze Sparty do Che-nanu) Milan Baroš 190 (2002 z Ostravy do Liverpoolu)