Čekal jsem, že Kuchta přidá další gól, řekl Hložek. Víc než půli hrát nemohl

Konkurent Jan Kuchta ještě do poločasu skóre s Hložkem srovnal na patnáct patnáct, ale po přestávce žádný další gól do budějovické sítě nepřidal.

Proto má liga dva nejlepší střelce. Jenže Hložkovi stačilo k trofeji o osm zápasů méně, protože čtyři a půl měsíce léčil zranění zánártní kůstky.

A jiné zranění v závěru sezony ho připravilo o to, aby dal gólů ještě víc. Už před týdnem na Bohemians nenastoupil.

„Do čtvrtka netrénoval, v pátek se rozhodl, že do toho půjde. Ale byl připraven jen na část zápasu. Mimořádně nám pomohl, dal čtyři góly, vedli jsme šest jedna a nebyl důvod, abychom to dál hrotili,“ řekl sparťanský trenér Pavel Vrba k Hložkově poločasovému střídání.

„Vzhledem k tomu, že jsem měl jen pár tréninků, bylo to maximum, co šlo,“ řekl osmnáctiletý sparťanský útočník.

Střídal jste s těžkým srdcem?

Museli jsme se takhle rozhodnout.

Užil jste si aspoň poslední zápas sezony?

To zase jo. Měli jsme Brno, kde jsem se narodil. S tím jsem to měl spojený. Odehráli jsme to velmi dobře. Jsem rád, že jsem se prosadil, i když to nebyla tak úplně moje zásluha. Pracoval na tom celý tým.

Bylo vidět, že především kapitán Dočkal vás pořád hledal. Byl jste se spoluhráči domluvený?

Bavili jsme se o tom. Myslím si, že to bylo vidět, jak sami říkáte. Třeba Dávid Hancko mi říkal, že když bude penalta, tak mě na ni pustí. Děkuju mu za to a jsem rád, že to tak dopadlo.

Přitom jste do posledního zápasu šel do souboje o nejlepšího střelce až ze sedmé pozice a na Kuchtu jste ztrácel tři góly. Napadlo vás, že byste ho mohl dohnat, nebo dokonce předstihnout?

Přemýšlel jsem o tom, ale je pravda, že těch gólů bych musel dát hodně. A když si před zápasem troufám, že pár gólů dám, tak mi tam nespadne vůbec nic. Tak jsem radši neříkal nic a nechal to osudu.

První gól z penalty, další hlavou, třetí pravačkou, čtvrtý levačkou. Jaké zakončení musíte pilovat nejvíc?

Vidíte, ani jsem si neuvědomil, že to vyšlo takhle hezky. Musím pracovat na všem a ještě víc než dosud.

I když jste odehrál jen devatenáct ligových zápasů, stal jste se zároveň i nejproduktivnějším hráčem celé ligy, na sedm branek jste totiž ještě přihrál. Jaká to byla sezona?

I když jsem byl dlouho zraněný, tak ji beru pozitivně. Začali jsme dobře, v útoku s Lukášem Julišem jsme si vyhověli a tým z toho těžil, vyhrávali jsme. Pak to zranění, bylo to dlouhé. Ale poměrně rychle jsem si i díky našim trenérům dostal do formy.

A co dál?

Mistrovství Evropy. Je to sen, že jsem se do nominace dostal. Je to vrchol sezony, moc se těším.

Po Euru čeká Spartu po pěti letech kvalifikace o Ligu mistrů. Kterého soupeře byste si to druhého předkola přál?

Všechny týmy jsou velmi kvalitní. Midtjylland, Galatasaray, Rapid Vídeň. Víme, že v Turecku by to bylo divoké, všichni bychom rádi ten Rapid.