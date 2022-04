K řadě rekordů přidal další. Z ceremoniálu jsem byl nadšený, říká Hložek

Mimořádný počin devatenáctiletý útočník na hřišti patřičně oslavil, v nedělním 29. kole Fortuna ligy proti Slovácku soupeře v 72. minutě dorazil gólem na konečných 3:1.

„Kluci mi říkali, že by tomu gól slušel. Věřil jsem, že tam něco padne. Sice to byl takový gól negól, ale i takové se počítají. Jsem za něj rád,“ poznamenal Hložek.

Je nejmladším sparťanem, který kdy nastoupil do ligového utkání. V říjnu 2018 mu bylo mu šestnáct let, tři měsíce, šestnáct dnů.

Když v březnu 2019 skóroval proti Plzni, stal se ve věku šestnácti let, sedmi měsíců a patnácti dnů nejmladší střelcem v lize.

V září 2020 se stal nejmladším českým reprezentantem, v zápase Ligy národů na Slovensku mu bylo osmnáct let, jeden měsíc a deset dnů.

Když mu v dubnu 2021 bylo osmnáct let a devět měsíců, dal tři góly Opavě. Nikdo mladší hattrick nedal.

O měsíc později proti Brnu skóroval dokonce čtyřikrát za poločas, což mu vyneslo cenu pro nejlepšího střelce ligy. Patnáct branek dal sice i slávista Kuchta, ale potřeboval na ně o osm zápasů víc, Hložek totiž naskočil kvůli zranění jen do devetanácti zápasů.

V neděli mu bylo devatenáct let, osm měsíců a třiadvacet dnů, když z rukou sportovního ředitele Tomáše Rosického převzal dres se stovkou na zádech.

„Ten ceremoniál před zápasem, z toho jsem byl nadšený. Skvělá atmosféra, hodně lidí. Ale stejně je hlavní, že jsme vyhráli,“ říkal Hložek. Na jeho jubilejní zápas přišlo víc než čtrnáct tisíc lidí.

Co si na hřišti dovolí, co umí, to nedokáže žádný fotbalista v české lize.

„On tu svou výjimečnost pořád potvrzuje. Trenéři předtím ho nasazovali proto, že byl pro mužstvo důležitý a byl mu schopen pomoct,“ řekl kouč Vrba. „My na něm stavíme.“

Od loňského podzimu patří do základní sestavy národního mužstva, ve čtrnácti zápasech dal zatím jeden gól.

V lize má čísla lepší: třiatřicet gólů a osmadvacet asistencí. V evropských pohárech nastoupil do třinácti zápasů, dal tři góly a na dva přihrál.

Se Spartou získal český pohár, za tři týdny na Slovácku ho čeká druhé finále domácího poháru. Ligový titul mu však uniká a zdá se, že ani letos se ho nedočká.

Slavia má na Spartu čtyřbodový náskok, do konce ročníku zbývá šest zápasů včetně nadstavby. Sparťané ty nejtěžší proti přímým konkurentům v boji o první místo budou hrát venku: jak na Slavii, tak v Plzni, která je druhá. Definitivně o tom rozhodlo právě nedělní 29. dějství.

„To je pro nás komplikace. Bude to těžké, ale myslím si, že šanci pořád máme,“ říká k titulu. „Po třech letech jsme snad nejblíž, co hraju ligu. Zkusíme to, určitě po tom půjdeme.“

Možná má na dlouho poslední možnost, než ze Sparty přestoupí do zahraničí.