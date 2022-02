Co to bylo? Nechápu, nerozumím, nevím. Hráli jsme hrozně, řekl sparťan Hložek

Právě Hložek v první minutě nastavení zajistil Spartě bod.

Naběhl si na centr Karabce z rohu, dobře načasoval výskok a hlavičku nasměroval přesně ke vzdálenější tyči.

Díky jeho šesté brance sezony zůstal rozdíl mezi oběma soupeři čtyři body. Stejné manko má Sparta také na Slavii. Ze šlágru proti dosud vedoucí Viktorii však chtěla vytěžit víc.

„Ten bod nám dává pořád nějakou naději. Ale po tom výkonu jsme si zasloužili spíš prohrát,“ přiznal Hložek.

Sedmdesát minut to byl ze strany Sparty zmar. Pomohla jí první povedená akce, první přesný centr a první střela na bránu, kterou vyslal hlavou Pavelka. Pak přežila šance Plzně a v nastavení vyrovnala.

„Vzhledem k tomu, jak se vyvíjelo prvních sedmdesát minut... Po tom průběhu je ten bod zlatý,“ oddechoval Hložek krátce po utkání.

Mimochodem, duel s podobným průběhem Sparta už doma sehrála. Na podzim byla horší než Mladá Boleslav, tenkrát brankář Nita pochytal velké příležitosti a v poslední minutě dal Hložek vítězný gól na 1:0.

Proti Plzni však první dvě šance soupeře skončily gólem, Sparta musela dotahovat. Za nepříznivého stavu ji podržel gólman Holec. A pak přišel Hložkův závěr.

„Posledních dvacet minut nás nakopl ten gól, to pak bylo úplně něco jiného. Kdybychom tak hráli celý zápas, měli bychom tři body, ale na to se nehraje,“ přemítal Hložek.

„Vůbec nevím, jak to hodnotit. Vůbec nevím, co se stalo. Bylo to, jak kdyby.… Nevím, hráli jsme prostě hrozně,“ těžko hledal slova.

Sparta má po zimní pauze za sebou tři zápasy. Nepovedenou ligu v Českých Budějovicích (0:0), vydařené derby na Slavii (2:0) ve čtvrtfinále poháru a další zklamání s Plzní.

„Věděli jsme, že Plzeň bude zatažená a bude hrát na brejky. Vůbec jsme se nemohli dostat do hry, nevystřelili jsme na branku. To se nám nemůže stávat,“ říkal Hložek.

Devatenáctiletý fotbalista začal zápas na pozici podhrotového hráče, v druhé půli se pohyboval vedle střídajícího Čvančary na hrotu, při další změně hrál levého záložníka.

A nakonec skóroval ze standardky.