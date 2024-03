Teplický smolař Gning. Zranil si koleno, v jarní části sezony dohrál

Po přestupu do Teplic z druholigové Vlašimi vletěl Afričan do české nejvyšší soutěže jako uragán, v minulé sezoně byl s devíti brankami nejlepším střelcem sklářů. V aktuálním ročníku se do gólových statistik nezapsal. Z 23 zápasů však zasáhl jen do dvanácti. „Zranění ke sportu patří, bohužel jeho potkalo podruhé,“ připomněl Frťala podzimní zdravotní komplikace pětadvacetiletého útočníka.

Slovenský trenér doufá, že rychlonohý Gning na Stínadlech neřekl poslední slovo. Chválil ho, že ke svému útočnému apetitu přidal i defenzivní práci pro mužstvo.

Z minulého zápasu s Karvinou odehrál jen 16 minut a musel střídat. „Měli jsme s Abuem pohotor. Chceme, ať určitou část léčení absolvuje v domácím prostředí, protože rodina je vždy nejdůležitější,“ podotkl Frťala. „Čas hrozně letí. Věřím, že se dá dohromady a bude připravený pro další sezonu.“