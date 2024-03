Teplice v Edenu: bez slávistů i s pěti autobusy fanoušků v zádech

„Pan trenér Trpišovský to má nastavené tak, že si vybírá typy hráčů, kteří můžou alternovat na dvou až třech postech. Jsou prostě nečitelní,“ dodává.

Slavia Praha vs. Teplice Utkání sledujte online od 15:00.

Sklářům bude chybět trio slávistů Labík, Hronek, Fila, kteří na Stínadlech hostují. „My se s touto skutečností seznámili už při dohodě se Slavií o hostování. Připravovali jsme se na to. Jsme rádi, že se nevykartovali další hráči, několik jich totiž bylo pod hrozbou čtvrté žluté. Věřím, že i hráči, kteří aktuálně nepatřili do základu, se o místo poperou a Slavii to co nejvíce znepříjemní,“ poznamenává kouč.

Podobně to vidí také stoper Jan Knapík. „Určitě to oslabení bude, ale hráči, kteří je nahradí, jejich roli určitě zastanou. Popereme se s tím jako tým,“ nepochybuje.

Slavia je v tabulce na druhém místě, na lídra Spartu ztrácí čtyři body. „To, že je za Spartou, nic neznamená. Pořád se pere o titul a má nejvyšší ambice. Její kvality nelze nijak snížit,“ uvědomuje si Knapík.

Teplice vystřelila na bod od skupiny o titul pětizápasová série bez porážky. Udrží ji i po bitvě na Slavii? Před rokem a půl v Edenu skláři schytali potupnou šestku.

„Věřím, že uhrajeme o dost lepší výsledek, než když jsem hrál na Slavii poprvé. Máme lepší tým než tehdy a začátek jara vynikající. Jsme bod od první šestky, ale také jen šest od skupiny o záchranu. Do každého zápasu půjdeme, jako by to bylo finále,“ věří útočník Roman Čerepkai, který v minulém zápase s Libercem dostal poprvé od návratu ze Slovenska šanci v základní sestavě.

Vzhledem k teplickým absencím se do ní nejspíš dostane i dnes, zápas startuje v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné reportáži online.