Vrátil Slavii jméno, nebál se režimu. Zemřel bývalý funkcionář Jiří Vrba

🕯️ Ve věku 93 let zemřel bývalý předseda a dlouholetý funkcionář Slavie, pan Jiří Vrba.



Děkujeme za vše, co jste pro klub dělal, co jste pro jeho dobro a budoucnost obětoval. Váš odkaz navždy zůstane v sešívaných srdcích. 🖤 https://t.co/uDcqRID1C1