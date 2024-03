Nejhezčí gól i taktická žlutá karta kvůli Slavii. Pyšný na ni nejsem, řekl Fila

„Karta byla asi taktická, abych dostal trest,“ přiznal, že při střídání se loudal schválně. „Chtěl jsem to trošku jinak, během hry, nečekal jsem, že budu tak brzy stažený. Musel jsem to udělat, ačkoli na to nejsem pyšný. Prostě to takhle vyšlo. A tak si odstojím jedno utkání.“

Za čtyři žluté karty je automatická, jednozápasová stopka. Filův tah je logický, neboť příště proti Slavii by stejně vyběhnout nesměl po dohodě klubů, neboť z Edenu na Stínadlech hostuje. Stát budou rovněž jeho parťáci a další kmenoví hráči sešívaných Labík s Hronkem, naopak Kričfaluši ne, neboť v Teplicích je na přestup. Nastoupit může i Chaloupek, ač ho se Slavií od léta pojí smlouva.

Rarita: Rambo zlomil praporek Liberec v Teplicích zaujal kuriozitou, zlomeným rohovým praporkem, který nakopl Michael Rabušic. Dostál tak své přezdívce Rambo. „To se mi ještě nestalo. Já chtěl někoho rozlomit, byl tam zrovna praporek, tak to odnesl on,“ hořce se pousmál Rabušic. „Schválně to nebylo, chtěl jsem hrát balon, praporek se tam namotal.“ Stalo se to v závěru první půle, domácí rychle zasadili nový praporek a hrálo se dál.

I tak do Prahy dorazí motivovaný soupeř, Teplice se na jaře nadechly k sérii pěti zápasů bez porážky a už sahají na kliku od skupiny o titul. Dělí je od ní jediný bod. „Jsem šťastní, že nám jaro vychází. Uvidíme, kde budeme na konci dubna,“ nespekuloval nad umístěním Fila.

On sám pomáhá sklářům zásadně, na jaře skóroval už počtvrté. „Ne že by šlo o rutinu, jsem šťastný. Přál jsem si to hodně, i když jsem bojoval před zápasem s problémy,“ prozradil jednadvacetiletý útočník. „Měl jsem bolesti zad a přes víkend na mě spadlo onemocnění. Věděl jsem, že nás moc není, tak jsem chtěl hrát. Nikomu jsem to moc neříkal. Teď mám čas se vyléčit, když na Slavii hrát nebudu.“

Proti Liberci nejdříve udeřil Egypťan Jásir, z téměř nulového úhlu nachytal brankáře Vliegena. Pak se před čtyřmi tisíci diváky blýskl parádou i Fila, centr jedním dotykem zpracoval, a než balon dopadl na zem, poslal ho špičkou kopačky k tyči.

Fanoušci Teplic slaví výhru.

„Šlo o můj nejhorší zápas v kariéře na trápení, ale nějak jsem to zvládl. A když jsme se u gólu radovali, říkal jsem, že byl můj nejhezčí v Teplicích,“ odfoukl si nejlepší střelec sklářů se šesti zásahy, který proti Liberci ještě nastřelil tyč. „Na pískovišti před brankou míč nějak zaplaval. Naštěstí už jsme gól nepotřebovali.“

Tandem Fila - Jásir se osvědčil. „Potenciál, co mají, začínají ukazovat. Jsou nebezpeční a efektivní,“ chválil je trenér Zdenko Frťala. Doplňoval je další útočník Čerepkai. Na nich bude jaro stát, neboť Senegalec Gning kvůli zranění dohrál. „Víme, kolik nás na Slavii bude chybět, ale i střídající kluci ukazují kvalitu. Nebude to odevzdaný zápas,“ vzkázal Fila do Edenu, kde se skláři představí v neděli 10. března.