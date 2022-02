Úspěšná sázka na Afriku, dva góly i rychlík Sor: Slavia kvůli němu měnila plán

Nováčkovi z Nigérie, který po příchodu z Baníku v základní sestavě ještě nenastoupil. Dostřídal proti Karviné i Spartě, což byly duely, které se hrubě nepovedly.

A teď najednou výzva jménem Fenerbahce.

„Že jsem dostal šanci, je pro mě obrovská čest. Vážím si toho, že můžu reprezentovat Slavii na takové úrovni,“ usmíval se po utkání, které červenobílí zvládli.

Sor má na výhře 3:2, která Slavii v Konferenční lize přiblížila k postupu, výrazný podíl: připletl se ke všem gólům a na ten vítězný Lingrovi nahrál. Když potom pár minut před koncem vyčerpáním padl na trávník, ze hřiště ho odnášeli na nosítkách.

„Kvůli křečím. To je z těch mých sprintů,“ vysvětloval.

Náběhů, kterými zatápěl obráncům soupeře, udělal víc než dost. Chyběl mu jen klid v koncovce, kterou potřebuje zlepšit. Když se v prvním poločase prosmýkl přímo u slávistické lavičky kolem stopera Szalaie, sprintoval do tutovky, kterou zcela nepovedenou střelou zazdil.

Také po pauze ho domácí fotbalisté naháněli. Těžko se zastavuje. Že je nadstandardně rychlý, je v Česku známá věc, nyní obstál i na evropské úrovni.

„Původní představa přitom byla trochu jiná,“ přiznal zastupující kouč Jaroslav Köstl. „Ale potom, co jsme viděli rychlé hřiště a pouštěli si ještě nějaké záběry ze hry Fenerbahce, jsme se rozhodli pro něj.“

I navzdory tomu, že si Sor na nové prostředí pořád teprve zvyká.

Není to ani měsíc, co právě z Turecka, kde byl s Baníkem Ostrava na soustředění, odletěl do Prahy doladit detaily dlouho diskutovaného přesunu. Stála o něj také Sparta, jenže Sor po podpisu v Edenu tvrdil: „Slavia je můj vysněný tým. A jedním z důvodů byl i Peter Olayinka.“

Kamarád, krajan a pro Sora velký mentor.

„Mluvil se mnou o taktice, výběru místa, co dělat a nedělat, jak využít mých předností,“ popisoval Sor čtvrteční spolupráci s Olayinkou a dodal: „Bylo to, jako bych byl na hřišti se starším bratrem.“

Slávista Oscar Dorley slaví gól na hřišti Fenerbahce.

Slavii se v Istanbulu sázka na africkou stopu vůbec povedla.

I Oscar Dorley a Ibrahim Traoré nastoupili na jaře v základní sestavě vůbec poprvé a oba dali gól. Olayinka zase vedl tým s kapitánskou páskou.

„Za gól jsem nesmírně šťastný. A chtěl bych se ještě jednou omluvit fanouškům za červenou kartu z prosincového zápasu v Ostravě,“ zmínil Oscar.

Tenkrát ho nezvykle ostře sepsul i trenér Jindřich Trpišovský. Ale jeho zástupce Köstl ve čtvrtek tvrdil: „Odpustili jsme mu. Však si toho od nás vyslechl už dost.“

Doma si odpykal třízápasový flastr, ale svůj malér teď v Evropě zvládl odčinit. I díky Oscarově povedené trefě jsou červenobílí před odvetou ve výhodě.

Teď ji jenom proměnit.