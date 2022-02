Köstl po výhře v Istanbulu: Domů vezeme i zapalovače. Jindra to nechal na nás

I bez nemocného hlavního kouče slávisté skolili Fenerbahce na jeho stadionu 3:2 a před pražskou odvetou mají do osmifinále blíž.

„Byl to těžký zápas. Soupeř byl dobře připravený a začátek byl, řekl bych, v jeho režii. My chtěli hrát chytrý fotbal, propracovali jsme se k němu. Rozhodla kondice i taktika, kterou jsme zvolili. Gól Ibry nás pak velmi uklidnil,“ popisoval Köstl.

Po prvním poločase jste vedli 1:0. Pak to byla větší divočina.

Na gól, který jsme inkasovali, jsme zareagovali skvěle. Dvěma slepenými brankami jsme si do odvety udělali dobrou výchozí pozici, ale druhý inkasovaný gól mě mrzí.

I přesto povezete do Prahy první evropskou venkovní výhru sezony.

A moc si toho vážíme. Je to velké vítězství nad velkým klubem. Jsem hrdý na kluky, na realizační tým. Na to, jak jsme se tady prezentovali.

Kouč Trpišovský už vám gratuloval?

Já s ním ještě nemluvil. Byl jsem na rozhovoru do televize, teď jsem tady na tiskovce. Zavolám mu hned po ní.

Po ofenzivním soužení v posledních zápasech jste tentokrát byli produktivní. Pomohla i typologie utkání a soupeř, který se nezatáhl?

Je to kombinace několika aspektů. To, že soupeř musel hru za určitého stavu více otevírat, je samozřejmě jeden z nich. Pochválit však musím i místní trávníkáře, protože hřiště bylo nesmírně rychlé. To nám pomohlo. Také jsme těžili ze výborného výkonu Traorého, toho bych chtěl vyzdvihnout, protože byl klidný, nebál se hrát a neskutečně nám pomohl v utkání.

V závěru jste se ale o vedení krátce strachovali.

Je pravda, že když to domácí ke konci tahali po levé straně přes Kadioglua, byl jsem spařenej jak jetel. Ale bundu jsem si sundat z pověrčivosti nemohl. Domů vezeme i pár zapalovačů do sbírky. A - teď už to můžu říct...

Ano?

Měli jsme s sebou talisman: paní Barošovou a malého Baryho, Patrika. Jeho táta tady zažil velké úspěchy, v Istanbulu vyhrál Ligu mistrů, působil v Galatasaray. A mladý je náš velký fanoušek.

Poprvé na jaře nastoupil dosud distancovaný Oscar. Vykoupil se gólem za prosincovou červenou v Ostravě?

Ale jo, už mu to odpustíme. Vyslechl si toho od nás dost, co udělal, byl nesmysl. I díky tomu jsme v zimě uspíšili příchod Davida Juráska, což vlastně Oscarovi taky pomohlo. Našel novou motivaci, v konkurenčním prostředí vypadal na tréninku výborně a v utkání to potvrdil.

Hned zkraje zápasu jste změnili ohlášené rozestavení se třemi obránci, proč?

Vlastně jsme v rozestavení tři pět dva jen nastoupili, ale hned po hvizdu jsme se zformovali do klasického rozestavení se čtyřmi obránci. Byla to od nás trochu taktika, pustili jsme do médií, že to zvažujeme, abychom zmátli soupeře.

Part na pravém obránci pak při absencích Baha s Masopusta odehrál Schranz. Proč právě on?

Rozhodovali jsme se mezi ním a Olayinkou. Nechtěli jsme ale nahoře rozbít Peterovu vazbu se Sorem. Navíc pro Schranze hovořila i snazší komunikace, chtěli jsme na ten post dostat někoho zodpovědného, pomáhal mu Ševčík a zvládl to. Odehrál skvělý zápas.