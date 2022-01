Sor už je slávistou: smlouva na čtyři roky, do Baníku za něj míří Ekpai

„Právě on byl jedním z důvodů, proč jsem si Slavii vybral a proč jsem tady tak rád. Mít příležitost hrát po boku takového kamaráda a mentora mi dělá radost. Těším se, až spolu nastoupíme v jednom týmu,“ prohlásil jednadvacetiletý Sor, autor tří podzimních branek a pěti asistencí v dresu ostravského Baníku.

Že se z Vítkovic přesune do Prahy, bylo v posledních dnech veřejným tajemstvím. Slavia do boje o mládežnického reprezentanta Nigérie razantně vstoupila na začátku měsíce, kdy první námluvy s hráčem nevyšly konkurenční Spartě.

Ta odmítla zaplatit částku, kterou Baník za svůj klenot požadoval. To na nabídku Slavie už ostravský boss Václav Brabec kývl.

„Jednání byla dlouhá, mimořádně tvrdá, ale férová,“ uvedl pro klubový web slávistický sportovní ředitel Jiří Bílek.

„Yiru Sora sledujeme od začátku působení v České republice a jsme přesvědčeni, že má obrovský potenciál a zároveň je vhodným typem hráče pro náš fotbal. Věříme, že tento transfer bude úspěšný,“ doplnil.

Už v srpnu, kdy Sor ještě coby hráč Baníku nastoupil na Slavii, se poprvé setkal i s koučem Jindřichem Trpišovským.

„Odchytili jsme ho s Peterem Olayinkou,“ vybaví si slávistický trenér. „Víme, že je nejrychlejší z rychlých, navíc se umí orientovat i ve zhuštěném prostoru. V Evropě je zatím rok, ještě s ním bude samozřejmě práce, ale jsme rádi, že jsme tenhle přestup dotáhli. Dlouho jsme o to usilovali.“

Sor je ročník 2000, pravák, mimořádně rychlý. Jeden z objevů ligového podzimu. Baník ho získal už před rokem, ale až v průběhu aktuálního ligového ročníku nadějný fotbalista zaujal i širší veřejnost.

„Stává se z něj výjimečný a zajímavý fotbalista, který nám pomohl v řadě zápasů,“ řekl nedávno ostravský trenér Ondřej Smetana. „Má v sobě něco jiného než ostatní hráči.“

Což je důvod, proč se o něj na začátku roku přetahovala obě pražská „S“.

V lize se podílel na osmi gólech a patřil k nejproduktivnějším hráčům Baníku, jednu branku Sor vstřelil i v národním poháru.

K novým spoluhráčům se připojí až příští týden po návratu týmu z portugalského soustředění. V Praze mezitím absolvuje zdravotní prohlídku.

„Slavia byla můj vysněný tým, vždycky se mi líbilo, jakým stylem hraje. Je to klub s velkými úspěchy a historií,“ říká nyní. „Věřím, že jsem na tento krok připravený fyzicky i psychicky. Chci pomoct týmu, být dobrým týmovým hráč a doufám, že budeme stoupat ještě výš. Chci Slavii pomoct do Ligy mistrů. A pro úspěch udělám, co bude v mých silách.“