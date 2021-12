Trpišovského dopálil Oscar: Neřízená střela. Červenou nedokážu skousnout

„Co předvedl Oscar, skousnout nedokážu,“ zlobil se po remíze 3:3 v Ostravě. „Čtyři minuty jsem o přestávce v kabině strávil tím, že jsem mu vysvětloval, aby si nenechal dát druhou žlutou kartu. A on udělá faul rovnou na červenou?!“

Zkraje druhého poločasu a jen těsně po kontaktní brance domácího Baníku na 1:2 zadělal liberijský obránce spoluhráčům na problémy. Žlutou kartu měl už z prvního poločasu, přesto se v pádu nesmyslně kopačkou ohnal po Juroškovi. Sudí mu nejprve udělil druhou žlutou. Po zhlédnutí videozáznamu ji však zrušil a Oscarovi dal rovnou červenou kartu, což znamená případný tvrdší trest od disciplinární komise.

„Tím pádem se nejvíc potrestal sám, protože půjde do zimní přípravy s tím, že na začátku jara nebude k dispozici. Třeba se pak chytne někdo jiný a do sestavy ho už nepustí. Každopádně: tohle budeme řešit,“ zlobil se slávistický kouč.

Jak?

Ve Slavii ani předtím v lize jsem se jako trenér do podobné situace nedostal. Každopádně jediná možnost je postih, vyhodit ho nemůžeme. Nechci tady teď křičet v emocích, ale nadělil si hezký dárek k Vánocům...

Překvapilo vás, že takovou hloupost předvedl právě on?

Nechápu to. V některých věcech je jak neřízená střela. Už první zákrok byl zbytečný. A druhý? Jestli byl frustrovaný z toho, že si myslel, že ho soupeř fauloval? O přestávce jsme k němu promlouvali. Nejen já. Říkali jsme: Klidně, ať dá Baník gól, ale ať nehrajeme v deseti. A on udělá přímou červenou. Pro mě je to nestravitelné. Tohle si v týmovém sportu nemůžete dovolit v žádném zápase, natož v takhle složitém a těžkém, jako byl ten na Baníku.

Soupeř vás najednou zatlačil a vy jste začali mít problémy.

Přitom první poločas byl z naší strany až na nějaké kosmetické věci na levé straně defenzivy skvělý. Zaslouženě jsme vedli dva nula a i když jsme hned po přestávce dostali gól na jedna dva, nebyl důvod k panice. Červená karta ale všechno poslala úplně... dostala nás do složité, těžké situace. Čtyři dny jsme se chystali poctivě: na standardky soupeře, z kterých jsme měli respekt, na zakládání útoků. Ale jeden hráč nám pak všude chyběl.

Červenou dostal v závěru za ruku v pokutovém území i Kuchta, prohrávali jste, a přesto jste v devíti ještě srovnali.

Některé kluky bych chtěl pochválit. Jak se i v devíti prali a šli za gólem. Nevzdali to. Bod musíme brát, i když znova opakuju: je pro mě nepochopitelné, kam jsme utkání svou nedisciplinovaností dostali.

Jak hodnotíte celý podzim? Po slabším startu jste se rozjeli, tabulku vedete o bod.

Potvrdilo se, co jsem říkal během srpna a září. Že se mužstvo bude postupně zlepšovat. Na to, co nám chybí za hráče, jsme to podle mě zvládli. Jsme ve třech soutěžích, na prvním místě. Dohrávali jsme v jiném složení, než bychom všichni čekali, nebylo to jednoduché, ale spoustu věcí nám to ukázalo: s kým můžeme počítat víc, s kým méně. Některým hráčům tohle období uspíšilo cestu do sestavy.

Jaké podle vás bude -⁠ i vzhledem k těsnému vývoji v tabulce -⁠ ligové jaro?

Klíčové budou venkovní zápasy, třeba tady na Baníku jsme ztratili my i Plzeň se Spartou. Důležitý bude vstup a pak samozřejmě postavení, z kterého půjdou jednotlivé týmy do nadstavby.