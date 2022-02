A kdo je vlastně kapitán? Slavii netrápí, že nemá klasického šéfa

Přitom nezáleží jen na sestavě, kterou fotbalová Slavia pošle do boje s Fenerbahce v odvetě Konferenční ligy. Ale taky na rozhodnutí trenérů. Jak zmiňuje klubový mluvčí Michal Býček: „Trenéři nikdy nejsou direktivní. Vždy vycházejí z komunikace s hráči. Jejich rozhodnutí je pak taky závislé na okolnostech konkrétního utkání.“

Můžete mít oprávněný dojem, že Slavia touží trhnout další rekord, ale pravda je spíš taková, že ji k unikátní kapitánské rotaci donutily nepříjemné okolnosti.

Původní hierarchie je jasně daná: volbou číslo jedna obránce Bořil.

Jeho zástupci? Stoper Kúdela a útočník Tecl.

Všechno zkušení třicátníci, matadoři, lídři kabiny. Jenže Bořila zkraje sezony vyřadilo zranění, další marod Kúdela stihl jen pět utkání.

Slavia - Fenerbahce ve čtvrtek od 21 hodin ONLINE

A Tecl zase zřídkakdy patří do základní sestavy. Přesto trenéři v jarní fázi spoléhají hlavně na něj. Příznivcům jeho zbrklý a bezgólový styl nesedí, nicméně trenérský štáb si chválí, jak jde Tecl příkladem. I když často zůstává jen na lavičce, dokáže řídit kabinu, bez reptání kouše roli nehrajícího kapitána. Umí spoluhráče usměrnit i hecovat, šéfové s ním pravidelně diskutují taktické tahy a zajímá je jeho názor.

Jenže kapitán je potřeba i na hřišti - a koho vybrat?

Jen v lize jich Slavia během sezony protočila sedm: kromě tří určených ještě Ševčíka, Stancia, Traorého a Koláře. V Evropě pásku navlékli také Masopust a naposledy Olayinka v Istanbulu.

Což má svůj důvod: v pohárových zápasech není žádný vážný problém svěřit kapitánství zahraničnímu hráči, protože s rozhodčím se komunikuje v angličtině.

Skoro se zdá, jako by slávisty bavilo nechat pásku kolovat. Nebo jako by si kustod před zápasem zavázal oči, zatočil se dokola a hodil ji do klubka hráčů. Kdo ji chytí, ten s ní nastoupí! Realita je ovšem jiná, trenéři před každým zápasem pečlivě zvažují, komu důležitou roli svěří.

„Nemáme určeného kapitána číslo čtyři, pět nebo šest,“ doplňuje mluvčí Býček. Na výsledcích se každopádně kapitánské veletoče neprojevují, což dokládá fakt, že Slavia i bez vyautovaných lídrů zvládá fungovat jako tým.

Což navíc neplatí jen pro hráče: když před zápasem v Istanbulu vypadl hlavní kouč Trpišovský, asistenti Köstl s Houšteckým ho suverénně zastoupili, aniž potřebovali mít během duelu přilepené sluchátko na uchu. Při čtvrteční odvetě už bude šéfem znovu Trpišovský.

Jeho úkol zní jasně: nepromarnit vynikající náskok 3:2 a postoupit. Bez ohledu na to, kdo ponese pásku.