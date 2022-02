Trpišovský: Zápas u televize? Už nikdy! Krmenčík musí přesvědčit sebe i ostatní

Několik dnů byl mimo tým. Kvůli zdravotním problémům nemohl odcestovat do Turecka, s kolegy z realizačního týmu komunikoval na dálku, hráče neviděl.

„Za pětadvacet let jsem chyběl na zápase jen jednou, když jsem byl ve škole kvůli licenci a na lavičku za mě šel táta. V Liberci jsem měl proti Larnace trest, ale byl jsem aspoň na stadionu a normálně v kontaktu s týmem, tohle však byla obrovská změna,“ popisoval.

Co vám vadilo nejvíc?

Že s nikým nemůžu mluvit, komunikovat. Když přijde před zápasem sestava soupeře, nemůžete se bavit s hráči, připravovat je, jen doma sedíte a čekáte. To je to nejhorší. A pak nemůžete být v kabině po vítězném utkání, to mě taky mrzelo. Ještě jednou klobou dolů za to, jak to všichni kluci zvládli. I díky tomu se cítím lépe, i když to pořád není stoprocentní.

Radost můžete mít i z toho, jak jste na vítězství v Turecku navázali v lize: Bohemians jste porazili 1:0.

Byl to bojovný zápas plný soubojů, přerušování a důrazu. Myslím, že jsme se ze začátku trochu hledali, vždycky nás zabrzdila nějaká chyba, měli jsme sice dost střeleckých pozic, ale netrefovali jsme bránu. Pomohl nám až gól Olayinky před přestávkou.

Ale po ní jste nepřidali druhý a o výsledek jste se místy strachovali.

Je pravda, že jsme se soustředili na defenzivu, abychom soupeře nepustili do šancí, což se docela povedlo. Ubránili jsme i standardky, s tím nám pomohli střídající hráči. A že jsme nedali druhý gól, je vážně škoda. Náš výkon v závěru mohl být o něco dominantnější.

Ukázalo se, že ligové zápasy, jako byl ten s Bohemians, jsou pro vás mnohdy těžší než duely v Evropě, kde například soupeř při bránění není tak urputný?

V kontextu tří dnů, během kterých se zápasy hrály, to bylo vidět. Rozdíl v poměru faulů, kontaktů a celkově jiného vedení zápasu, je znatelný. Bohemka má spoustu urostlých a fyzicky nadupaných hráčů. Zodpovědně brání, zatímco třeba právě Fenerbahce má šikovné fotbalisty s míčem, do kombinace, ale stane se jim, že někde zůstane třeba nepokrytý prostor nebo hráč.

Co z toho vyplývá?

Že zápasy, jako byl ten s Bohemkou nebo minule proti Karviné, se rozhodují v boxu, v pokutovém území. Nám se tentokrát povedl kvalitní centr, Olayinka se krásně prosadil. To nám v minulých zápasech chybělo.

Produktivní jsou v posledních zápasech především afričtí hráči.

A my jsme rádi za každý gól. Mužstvo se mění, někteří hráči nám odešli a my hledáme, jak je nahradit. Potřebujeme rozložit vstřelené branky na více lidí a je dobře, že to berou na sebe i ti, kteří v minulosti žádnými ostrostřelci nebyli. Třeba Oscar: kdyby mi někdo v dotazníku položil otázku, jestli může někdy dát pravačkou gól pod břevno z první a z pětadvaceti metrů, jako to udělal na Fenerbahce, vždycky bych zakroužkoval ne. I Olayinka se spíš vždycky prosazoval po soubojích, hlavou. Proti Bohemce to byl jeho typický gól.

Po jeho návratu z Afrického poháru národů se zdá, že se vrací zpátky do lepšího rozpoložení. Souhlasíte?

Pro mě je mužem zápasu. Ne jen kvůli gólu, ale i díky svému naturelu: má schopnost strhnout tým, je neskutečně aktivní. Mívá momenty, kdy je na zabití, protože ztrácí jednoduché míče, ale zároveň je v každé minutě v nějakém náběhu, v kombinaci, v akci. Je výborně nastavený a takové typy, jako je on, přesně potřebujeme.

Jak jste s ním po návratu z Kamerunu pracovali?

Nebylo to ideální, protože v Africe za Nigérii toho neodehrál moc. Absolvoval nějaké tréninky, ale v úplně jiném prostředí, v jiné teplotě. Tréninkový kemp mu od začátku chyběl - i ve čtvrtek v Istanbulu to bylo vidět: hráči, kteří s námi na soustředění nebyli, kromě Olayinky ještě Sor či Oscar, měli v závěru nejvážnější kondiční problémy. Ostatní byli schopni duel zvládnout ve vysoké intenzitě. Olayinku jsme do zápasů na jaře zařadili hned právě i kvůli jeho typologii a skvělé mentalitě. Nebyl čas a prostor na dotrénování.

Co situace kolem Michaela Krmenčíka? V sobotu nastoupil za rezervu, v neděli ve vršovickém derby nebyl ani na lavičce.

Po zápasech, které nehrál, nás požádal, jestli může odehrát utkání za béčko. A šel do toho i přesto, že se ráno probudil a necítil se úplně dobře. Slíbil to a zápas odehrál i s teplotou, na Bohemku měl být připravený, ale kvůli zdravotnímu stavu to nebylo možné.

Jaké plány s ním máte dál?

Líbilo se mi jeho rozhodnutí, že chtěl nastoupit za rezervu. On sám ví nejlíp, že se potřebuje zlepšit, že musí přesvědčit sebe i nás ostatní. Když jsem s ním v sobotu večer telefonoval, pořádně ani nemohl mluvit, takže se teď musí hlavně vyléčit. A když bude mít patřičnou výkonnost, na hřiště se určitě dostane.