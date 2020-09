Čtyřikrát ve skupině „soutěže útěchy“. A co letos, plzeňská Viktorie?

První zkušenost Viktorie s Evropskou ligou.

Aby bylo úplně jasno, tak jen s jejími předkoly. Na postup do základní skupiny to Západočeši v roce 2010 ještě nedotáhli a skončili právě ve 3. kvalifikačním kole proti tureckému gigantu. Zadařilo se až o dva roky později.

Jenže tehdy - psal se podzim 2012 - to pro Plzeň byla slabá náplast. Namlsaná kometa ligy měla za sebou premiérovou účast v Lize mistrů. V nejprestižnější klubové soutěži, ve které se točí možná až nechutné miliony. Evropská liga je chudší sestřička. Taková, která neurazí, ale po její starší sourozenkyni stále pokukujete a nemůžete si pomoci.

To ale ještě Viktoria netušila, jak daleko to dotáhne. V základní skupině si mimo jiné po přesné hlavičce Václava Procházky připsala skalp Atlétika Madrid a proklouzla do vyřazovací fáze. Senzačně vyřadila Neapol, jenže zase ti prokletí Turci! Stopku vystavěl červenomodrým borcům další istanbulský klub, Fenerbahce. Ale kdyby hlavička Michala Ďuriše z malého vápna pár minut před koncem odvety skončila v síti, mohlo se ve Štruncových sadech na dálku slavit.

Podobně povedené tažení zopakovala Plzeň ještě dvakrát. Tři cesty mezi nejlepší šestnáctku Evropské ligy, plejáda nezapomenutelných momentů.

Jak gólman Petr Bolek nečekaně vychytal Šachťor Doněck nebo jak současný asistent Marek Bakoš málem nasměroval dvěma trefami Viktorii k postupu přes Sporting Lisabon.

Ne vždy ale byly plzeňské cesty Evropskou ligou tak úspěšné. Vypadnutí s Besiktasem se tehdy tak nějak čekalo, jenže hořký konec s rumunskou Ploještí stál místo kouče Dušana Uhrina. A pak přišly loňské Antverpy...

Pokud celek z Doosan Areny proklouzl do play off, vždy z toho byla nakonec přinejmenším základní skupina. Jenže 3. předkolo se mu už třikrát stalo osudným. Ve čtvrtek se u soutoku Mže s Radbuzou představí dánské mužstvo SönderjyskE. Potvrdí Viktoria v eliminačním duelu roli favorita?