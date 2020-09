Další česko-dánský souboj. Plzeň touží napravit vyřazení z Ligy mistrů

Při své premiéře v evropských pohárech hlídal obrovitého útočníka Sorry Kabu z Midtjyllandu. A svůj úkol...

Slavia vs. Midtjylland? I Novák je zvědavý, jaký software zvítězí

Premium Už je to pár let, co na vlastní oči poznal, jak se vyrábí fotbal podle čísel. Při exkurzi v třípatrové londýnské...