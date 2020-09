Bude to boj, zní z Plzně před pohárovým soubojem s SönderjyskE

V úterý si mohli plzeňští fotbalisté udělat představu, proti jakému soupeři nastoupí. Aspoň rámcově. V úterý večer zasedli k televizním obrazovkám a sledovali, jak pražská Slavia válčí s dánským Midtjyllandem o postup do Ligy mistrů. A opravdu to byla válka. Bojovný duel plný soubojů, žádná otevřená partie. Prostě taktická bitva.

Plzeň - SönderjyskE Čtvrtek 18.00 online

Dá se čekat, že i SönderjyskE se bude na západě Čech dnes od 18 hodin, kdy začíná eliminační utkání 3. předkola Evropské ligy, prezentovat podobným stylem. Jistě, Midtjylland je mistr, zatímco plzeňský oponent skončil v uplynulém ročníku dánské nejvyšší soutěže až jedenáctý. Přesto je tu dost shodných prvků.

Třeba dlouhé auty. Tradiční zbraň severských mužstev. „Celkově mají hru založenou na fyzickém výkonu. Budou houževnatí, nebudou nám chtít dát žádný prostor,“ předvídá plzeňský křídelník Jan Kopic.

Že má SönderjyskE kvalitu, potvrdilo právě v nedávném zápase proti ligovému šampionovi, kterého na úvod sezony doma porazilo 2:0. V nedělní generálce na pohárové utkání už si tak slavně nevedlo, postoupivšímu Vejle podlehlo vysoko 1:4.

„V takových nečitelných výsledcích je ale fotbal krásný. Porazí favorita, ale pak nezvládnou zápas venku,“ říká plzeňský trenér Adrian Guľa, který viděl vzájemné klání SönderjyskE s Midtjyllandem naživo.

Viktoria je papírovým favoritem, o tom svědčí i kurzy sázkových kanceláří. Sázka na postup Dánů se může vrátit více než pětinásobně. Západočeši jsou navíc daleko zkušenější, co se pohárových účastí týče.

Při své premiéře v předkolech Evropské ligy ztroskotalo před čtyřmi lety snažení SönderjyskE na kopačkách pražské Sparty. „Jsou silní hlavně v domácím prostředí, ale Spartu tenkrát dokázali potrápit i na jejím hřišti. Otáčela výsledek až v závěru,“ vzpomíná Kopic.

Je dobré připomenout, že letos fungují pohárová předkola trochu jinak, než tomu bývá obvykle. A tak se o postupujícím do play off rozhodne v jediném utkání. Žádná odveta, žádné další taktizování. Pokud duel skončí nerozhodně, půjde se do prodloužení a případného penaltového rozstřelu. U toho ale fanoušci nebudou. Opatření UEFA jsou striktní, duel se tak bude hrát před prázdnými tribunami.

Bude i tak domácí prostředí pro Viktorii významnou výhodou? „Věřím, že optika stadionu může pomoci. Všechny věci okolo znáte lépe než soupeř. Může to být jedním z činitelů toho, aby se nám podařilo postoupit,“ vykládá Guľa, jemuž pohárová premiéra na plzeňské střídačce proti nizozemskému Alkmaaru nevyšla.