SönderjyskE. Co je zač soupeř Plzně v boji o Evropskou ligu

Tenhle název ale desátý celek posledního ligového ročníku nenesl odjakživa. Založený byl jako Haderslev FK, už před dlouhými 114 lety.

V roce 2001 pak přišla změna. Celek z jihu Dánska se nejprve přejmenoval na HFK Sönderjylland a po třech sezonách se z něj definitivně stal SönderjyskE.

Klub ale sídlo nezměnil, nadále hraje ve městě Haderslev.

Dvaadvacetitisícová obec, jejíž břehy omývá Baltské moře, dostala jméno po dánském králi Haderovi a fotbalový klub je zřejmě tím nejzajímavějším, co nabízí.

Haderslev je rodištěm několika veslařských olympioniků a také hokejového brankáře Patricka Galbraitha, který několikrát trápil svými zákroky české střelce při vzájemných střetnutích na světových šampionátech.

Pokud od haderslevského fjordu vyšlapete až na sever města, dorazíte k Sydbank Parku. Necelých dvacet let starému stadionu s kapacitou lehce přes deset tisíc míst.

Zde se ale Plzeňští nepředstaví. Vzhledem ke speciálnímu formátu letošních předkol evropských pohárů se hraje jen na jeden zápas, ten se uskuteční zhruba za dva týdny ve Štruncových sadech.

Že si Viktoria v Sydbank Parku nezahraje, ji mrzet nemusí. SönderjyskE totiž hraje doma hodně nepříjemným stylem.

„Všechno nakopávají dopředu, spoléhají se na dlouhé auty. Snaží se prosadit důraznou hrou, o individuality se neopírají,“ líčil před čtyřmi lety bývalý sparťanský útočník Václav Kadlec, jenž toho času působil v dánském Midtjyllandu.

Právě Sparta je jediným českým týmem, který se se SönderjyskE dosud v pohárech potkal. V létě 2016 se Pražanům podařilo přes dánského protivníka proklouznout do základní skupiny Evropské ligy.

Na postupu měl nemalou zásluhu Jakub Brabec, současný plzeňský kapitán po bezbrankové remíze z úvodního duelu přispěl v odvetě brankou k výhře 3:2.

„Vzpomínám na to hodně často a rád. Doufám, že nám to v Plzni může pomoct, a věřím, že nás to nakopne,“ pronesl po losu stoper Viktorie.

SönderjyskE se do předkol dostal díky výhře v domácím poháru, do dánské ligy vstoupí pozítří domácí bitvou s mistrovským Midtjyllandem. Na eliminační souboj o naději na postup do Evropské ligy pak dojde v plzeňské Doosan Areně ve čtvrtek 24. září od 19 hodin.