Zklamaný Vrba: Výsledek není optimální, nejsme spokojeni s produktivitou

Jeho tým v úvodním duelu 2. předkola Ligy mistrů na hřišti Rapidu Vídeň podlehl 1:2, přestože do 61. minuty vedl.

Vrbovi se ještě nestalo, aby v boji o Ligu mistrů se svým týmem vůbec první pohárové utkání prohrál.

„Byl to zápas dvou poločasů. V prvním jsme hráli velmi dobře, vedli, mohli dát na dva nula,“ říkal krátce před úterní půlnocí v útrobách nádherného Weststadionu na okraji Vídně.

Co se stalo po přestávce?

Soupeř nás vlastně potrestal z první nebezpečné akce, kterou měl. Potom byly chvíle, kdy byl lepší. Po naší chybě v rozehrávce dal druhou branku. Ještě jsme mohli vyrovnat. Škoda, že hlavička z malého vápna šla vedle. Prohráli jsme, ale věřím, že za týden v Praze se o postup popereme a nepříznivý vývoj otočíme.

Vaše mužstvo je nastavené ofenzivně. Když dá jen jeden gól a další šance nevyužije, má pak problém. Souhlasíte?

Je dobře, že jsme si ty situace a možnosti vytvořili. Ale samozřejmě nejsme spokojení s tím, že jsme nebyli dostatečně produktivní. Bohužel, to se nepovedlo, soupeř toho využil a v poločase vede dva jedna.

Pokud by platila pravidla jako v minulých letech, prohra 1:2 by v pohárech znamenala, že v odvetě by vám k postupu stačilo vítězství 1:0. Smůla?

Prostě to tak je, nemá cenu o tom diskutovat. Když by to u nás skončilo třeba tři dva, tak se bude prodlužovat a pak by zase mohl litovat soupeř. Potřebujeme dát víc gólů než oni, to je jednoduché.

Střelecky se neprosadil útočník Hložek. Nepřišel vám na hrotu odříznutý?

Měl to hodně těžké, stopeři hráli dobře, důrazně. Při prvním zákroku mu dali jasně najevo, kdo je tady pánem. Přesto jsme tam měli situace, že jsme ho mohli a měli využít víc. Měli jsme být přesnější. V závěru jsme šli dva na dva, v české lize z takových akcí dává góly. Věřím, že v odvetě se prosadí.

Poprvé jste střídal po první inkasované brance až v 69. minutě, pak sedm minut před koncem. Neměl jste do týmu sáhnout dřív, když se Rapid dostával do tlaku?

Vstoupili jsme do toho v momentě, kdy vývoj přestal být příznivý. Pak jsme chtěli posílit ofenzívu. Kdy přesně to bylo, v jaké minutě... Jestli to bylo pozdě, to takhle bezprostředně po zápase posoudit nedokážu.