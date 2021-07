Rapid - Sparta, první český klub v Evropě, ve Vídni jde o Ligu mistrů

Pro Spartu jde na úplném startu sezony o klíčový dvojzápas.

Pokud přes rakouský Rapid Vídeň postoupí, bude mít jistotu účasti minimálně v základní skupině Evropské ligy. A dál se bude bít o postup do Champions League, kde by na ni v dalším předkole čekalo francouzské Monako.

ONLINE: Rapid Vídeň - Sparta Praha Utkání sledujeme minutu po minutě.

A co když se to proti Rapidu nepodaří? Sparta by se propadla do třetího předkola Evropské ligy a do skupiny by vedla cesta ještě přes dva protivníky. Tím prvním by byl kyperský tým Anorthosis Famagusta.

„Dvojzápas s Rapidem je důležitý z pohledu celé sezony. Víme, jakou pohárovou soutěž chceme na podzim hrát. Na druhou stranu respektujeme obrovskou sílu soupeře. Čekají nás těžké bitvy,“ tuší trenér Pavel Vrba.



Do Champions League postoupil třikrát jako kouč Plzně. Pokaždé však z papíropvě jednodušší mistrovské větve kvalifikace. „Moje zkušenosti roli hrát nebudou. Hlavní bude, jak zvládneme kvalitu soupeře na hřišti, jak si s nimi poradíme,“ pokračoval Vrba.

Jde o souboj českého a rakouského vicemistra, Rapid hraje domácí zápasy na pět let starém Allianz Stadionu na západním okraji Vídně. Odveta je na programu příští středu v Praze na Letné.