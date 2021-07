Měli jsme dát na dva nula, v pohárech tolik šancí nebude, litoval Krejčí

Soupeře překvapil gólem z rozehrané standardky už po necelých třech minutách.

Mladší z Ladislavů Krejčích byl však jediným sparťanem, který v úterý večer na stadionu Rapidu Vídeň skóroval.

Domácí po hodině výsledek otočili a vyhráli 2:1. „Měli jsme do půle z té naší velké šance dát na dva nula,“ litoval Krejčí.

Soupeře jste zaskočili hodně brzy. Tak jste si to přáli?

Že bychom šli do zápasu s tím, že dáme gól v prvních pěti minutách, to určitě neplánujeme. Ale já si na takové situace z minulé sezony věřím, jsem na ně připravený, chystám se na ně. Vyšlo to.

Ale jen jednou, což bylo málo. Byl to zápas, kdy jste měli dát víc branek?

Přesně tak. Vést po půli dva nula, tak to asi pak vypadalo jinak. Když hrajeme o Ligu mistrů a chceme zápasy zvládat, musíme šance proměňovat. V takové soutěži si jich tolik nevytvoříte.

Přesto jste hodinu vedli, měli zápas pod kontrolou. Co se pak stalo, že soupeř během sedmi minut stav otočil?

Byly tam dvě tři situace, kdy jsme se špatně vytočili při presinku, pustili jsme je až k našemu vápnu a tam to nedohráli. To byla základní chyba. Udělali jsme to dvakrát třikrát a oni toho dokázali využít.

Překvapil vás Rapid?

Jen se potvrdilo, co jsme o nich věděli. Jsou velmi kvalitní v útočné části. Ale taky víme, že s nimi můžeme hrát. V odvetě musíme navázat na ten náš ofenzivní fotbal, který chceme hrát.

Co musíte za týden v Praze změnit, abyste postoupili?

Nejdřív si zápas na Rapidu musíme vyhodnotit. Oni nemají důvod cokoli měnit. Jde o to, abychom našli v jejich hře mezery a využili je. Abychom vyšli ze situací, které nám tady vycházeli. A samozřejmě věřím, že nám pomůžou fanoušci.

Trenér Rapidu Dietmar Kühbauer řekl, že právě fanoušci jeho tým k obratu dotlačili. Nedolehla na vás bouřlivá atmosféra po gólu na jedna jedna?

Na mě ne. Já jsem rád, že tady tolik lidí bylo. Takovou atmosféru máme všichni rádi. I proto fotbal hrajeme, abychom před tolika fanoušky mohli nastupovat.