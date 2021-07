Souboj s Rapidem je pro Spartu zásadní. Když uspěje, bude mít vystaráno

V pondělí ráno se sešli v tréninkovém centru na Strahově. Odsud odjeli na třetí terminál ruzyňské letiště, odkud před polednem odcestovali do Vídně.

Tam v úterý večer od 20.30 sparťané vyzvou místní Rapid v úvodním utkání 2. předkola Ligy mistrů. Odveta na Letné se hraje příští středu 28. července.

Úspěšnější z dvojice bude mít vystaráno. Nejenže bude dál žít jeho sen o Champions League, ale zároveň bude mít zajištěnou účast v základní skupině Evropské ligy.

„Nemůžeme mít jiný cíl než základní skupinu,“ zdůraznil kouč Vrba.

Kdo projde do 3. předkola Ligy mistrů a pak by už neporazil žádného protivníka, zbude na něj pohárová soutěž číslo dvě, což není vůbec k zahození. Proti předchozím ročníkům si mužstva za účast polepší na 94 milionů.

Rapid Vídeň - Sparta úterý 20.30 Rozhodčí: Gözübüyük - Balder, Bluemink (všichni Nizozemsko) Předpokládané sestavy, Rapid: Strebinger - Stojkovič, Hofmann, Wimmer, Ullmann - Petrovič, Knasmüllner - Schick, Fountas, Arase - Kara. Sparta: Nita - Wiesner, Štetina, Hancko, Höjer - Karlsson, Pavelka, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Ladislav Krejčí I - Hložek.

Byť Champions League, o níž Sparta pořád ještě může snít, je co se týče finančního ohodnocení úplně jinde.

„Věřím, že jsme na zápas připraveni nejlépe, jak šlo. Na hřišti ukážeme, co jsme trénovali, a kvalita bude, doufám, na naší straně. Chceme ten zápas za každou cenu zvládnout,“ prohlásil pro klubovou televizi stoper Lukáš Štetina, který může do ostrého utkání naskočit poprvé od loňského září, kdy utrpěl vážné zranění kolene.

Když Sparta soupeře z Rakouska vyřadí, ve 3. předkole narazí na Monako, což už je jiný kalibr než Rapid. A i kdyby pak na protivníka z Francie neměla, bude mít splněný první z cílů.

Když naopak dvojzápas nezvládne, dostane šanci ve 3. předkole Evropské ligy proti kyperské Famagustě.

A pak ještě případně v play off Konferenční ligy. To je však pro Spartu až krajní varianta, byť účast v nově vzniklé soutěži, která je v Evropě trojkou, vynese každému z dvaatřiceti týmů v přepočtu 76 milionů korun.

I ten složitý a pro mnohé nepřehledný systém pohárových soutěží ukazuje na to, jak je 2. předkolo Champions League důležité. Jak je pro Spartu nutné Rapid zdolat.

„Na soustředění jsme se na Rapid takticky zaměřovali. Měli jsme hodně videorozborů, analýz jednotlivých hráčů. Máme to v hlavě, věřím, že těch informací je dostatek. Pak už to bude na nás, jak to využijeme,“ podotkl Štetina.

Závěr přípravy Spartě úplně podle představ nevyšel. Prohrála s Wolfsbergem (2:3) a remizovala s Dynamem Moskva (2:2).

„Neodehráli jsme to úplně bez chyb, hlavně v defenzivě se musíme zlepšit,“ přiznal Vrba. V té době na přípravu na Rapid ještě pár dnů zbývalo.

Jak Sparta zvládne soupeře ubránit, to bude pro duel ve Vídni klíčové. Chybět jí bude reprezentační stoper Čelůstka, který se z mistrovství Evropy vrátil lehce zraněný.

Do stoperské dvojice může kouč vedle Štetiny vybírat ještě Hancka, Vitíka, Panáka či mladšího z Ladislavů Krejčích. Obránci si budou muset dávat pozor především na robustního útočníka Ercana Karu. Ten rozhodl i generálku proti FC Kodaň (1:0).

„Sparta představuje velmi obtížný úkol. Abychom ji vyřadili, potřebujeme v zápasech předvést to nejlepší,“ řekl na pondělní tiskovce trenér Dietmar Kühbauer.

„Očekávání je obrovské. Za nic se nepotřebujeme schovávat, náš tým má kvalitu,“ poznamenal stoper Maximilian Hofmann.

Hrát se bude na třicetitisícovém Weststadionu na okraji Vídně, otevřen byl teprve v létě 2016. Hostující týmy v pohárových předkolech nemohou prodávat vstupenky svým fanouškům. Sparta na své příznivce apelovala, aby do Vídně vůbec necestovali.

Není však vyloučeno, že se v hledišti objeví například ti, kteří v Rakousku žijí a pořídili si vstupenky po vlastní ose.

Sparta vstupuje do nového ročníku jako první z českých týmů. Také si jako první vyzkouší nový režim v pohárech, kdy se při shodném počtu bodů z dvojzápasu i při shodném skóre nezvýhodní tým, který vstřelil víc branek na hřišti soupeře.