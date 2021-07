Rapid připomíná vtipný postup z Plzně a kouč před Spartou hlásí: Chceme dál

Na svých stránkách vídeňský klub zmiňuje, že ten gól je ještě dnes hitem na Youtube. Jestli si ho vybavíte, jistě tušíte proč: Philipp Schobesberger běžel sám na Matúše Kozáčika, těsně před ním zakopl, ale přesto s obrovským štěstím dostal balon kolem něj do branky. Rapid tenkrát díky vítězství 2:1 v Plzni postoupil do play off Evropské ligy.