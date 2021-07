Z týmu cítím odhodlání víc než cokoli jiného, říká kapitán Dočkal před Rapidem

Sparťanští fotbalisté totiž musí vyhrát o dva góly, aby postoupili do další fáze kvalifikace.

A aby si zajistili nejen pokračování v boji o Ligu mistrů, ale také aby měli v kapse nejhůř podzimní účast v Evropské lize.

„Soupeř má kvalitu, výbornou organizaci hry a je velmi nebezpečný v přechodu do útoku po naší ztrátě míče,“ vypočítával Dočkal na předzápasové tiskovce.

To všechno vám ukázalo první utkání? Z čeho ještě se musíte poučit?

Věřím, že doma dostaneme zápas pod větší kontrolu, že budeme víc aktivní a že budeme určovat tempo hry. Ale stejně zásadním faktorem je, jak budeme reagovat po ztrátě míče. Oni to umí velmi dobře využít.

Sparta - Rapid Vídeň od 20.30 hodin online

Když to zvládnete, budete mít na podzim částečně vystaráno. Cítíte to tak?

Tak vystaráno... Tak bych to nenazval. Ale máme určité cíle a když postoupíme, tak se přiblížíme tomu, co jsme si vytyčili. Ano, je to hodně důležitý zápas, který chceme zvládnout. Když se to povede, tak si stejně nemůžeme říct, že máme klid. Ale je to první krok.

Vy jste o víkendu porazili Olomouc, Rapid prohrál doma s Hartbergem. Může to hrát roli?

Vždycky to drobnou roli hrát může. Každým zápasem si sbíráte sebevědomí a zvlášť důležité je to na začátku sezony. Ale oni vědí, o co tady hrají, a na porážku zapomenou. Budou na nás dobře připravení.

A vám vítězný ligový start pomůže?

Byl důležitý. A vždycky je lepší vědět, že jsme to zvládli slušně, že jsme měli dost gólových situací, zvlášť když si ty šance potřebujeme vytvářet i proti Rapidu. Dává to předpoklad, že by to mohlo jít. Samozřejmě víme, že proti nám bude stát jiný soupeř. Ale taky věříme ve vlastní síly, abychom souboj převalili na naši stranu.

Pro Spartu jde o zápas léta, jak se to projevuje na vašich mladších spoluhráčích?

Z týmu cítím odhodlání víc než cokoli jiného. Uvědomuje si důležitost zápasu, ale taky se na něj těšíme. Někdo je nervózní míň, někdo víc. To jsou jen pocity před zápasem, stejně bude rozhodující, jak se předvedeme na hřišti. U našich mladých kluků nemám pocit, že by trpěli nervozitou a že by neuměli prodat to, co v nich je. Máme zdravé sebevědomí.