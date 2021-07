Pro klid v duši. Nadešel sparťanský zápas léta, Rapid musí zdolat o dva góly

Nemají nejlepší výchozí pozici, protože před týdnem v Rakousku sparťané podlehli 1:2, byť od páté minuty vedli a dlouho byli lepší než soupeř.

V odvetě potřebují vyhrát o dvě branky. Když zvítězí jen o gól, prodlužuje se. Remíza či porážka domácích pošle dál Rapid.

„Respektujeme sílu soupeře. Víme, za co nás potrestali. Musíme vyjít ze zabezpečené obrany, ale taky musíme vyhrát o dva góly,“ poznamenal sparťanský kouč Pavel Vrba.

Úspěšnější z dvojice postoupí do další fáze kvalifikace, kde ho čeká francouzský favorit Monako



Ale už postupem do 3. předkola by měla Sparta splněno. V případě nezdaru s Monakem by totiž jako útěchu dostala účast v základní fázi Evropské ligy - šest pohárových zápasů na podzim se zajímavými soupeři a k tomu bonus 3 630 000 eur, což je v přepočtu asi 95 milionů korun. Další peníze pak lze vydělat díky úspěšným výsledkům.

„Když se podaří, máme jistotu, což by bylo dobře. Ale sami víte, že jeden zápas na podzim ve Spartě nestačí,“ podotkl Vrba.



Vyřazení s Rapidem pošle sparťany do 3. předkola Evropské ligy proti kyperské Famagustě s nejistým výsledkem. A také připomene nezdary v pohárových kvalifikacích z let 2017, 2018 a 2019. Tým by se dostal pod tlak.

Mužstvo sice má v záloze ještě případné play off o postup do Konferenční ligy, ale do konce srpna se nikdo z Letné rozhodně nervovat nechce.

Sparta po utkání na Rapidu má za sebou rovněž vstup do Fortuna ligy, v napínavém utkání porazila Olomouc 3:2.

Ne rasismu Trenér Pavel Vrba, kapitán Bořek Dočkal i mluvčí klubu Ondřej Kasík přišli na tiskovou konferenci v černých trikách s červeným nápisem „Ne rasismus.“ „Není to žádná kampaň, před sezonou jsme chtěli prezentovat dlouhodobý a neměnný postoj klubu k rasismu, proti kterému se dlouhodobě vymezujeme. Jednou ze čtyř základních hodnot Sparty je respekt, nejen k tradici klubu, ale i k soupeři. Respektujeme, z jaké země přijíždí a jaké má hráče,“ podotkl Kasík. „Jsme rádi, že na stadionech můžeme mít fanoušky, je v pořádku, že vyjadřují emoce, ale ty nesmí přejít v urážky rasistického charakteru.“

„Olomouc se na nás dobře připravila, hrála ze zajištěné obrany a na rychlé protiútoky. S tím tady může vyrukovat Rapid. Ukázala nám věci, které potřebujeme zlepšit a které nemůžeme udělat, pokud chceme uspět,“ upozornil trenér Pavel Vrba.

Ač to zní zvláštně, sparťané se musí vyvarovat chyb při útočných standardkách, neboť je hrají na značné riziko vzadu. Stačilo, aby olomoucký brankář lapil centr, rychlým výhozem založil brejk, který pomalu neměl kdo bránit, a Sparta po dvou a půl minutách prohrávala.

Potřebuje také nutně proměňovat vyložené šance. S Olomoucí to nevadilo, protože i tak dala tři góly a vyhrála. Ale ve Vídni na slabou koncovku dojela. Nelze si myslet a spoléhat na to, že si v předkole Ligy mistrů vypracuje tolik šancí jako v domácí soutěži.

„Kdyby do poločasu dala Sparta druhý gól, měli bychom to už hodně složité,“ přiznal kouč Dietmar Kühbauer. Nedala, po přestávce se nechala zatlačit a po hodině hry dvakrát inkasovala od Knasmüllnera.

Jak fanoušci Do hlediště může přijít přibližně devět tisíc diváků, což umožňují vládní opatření proti koronaviru. Den před utkáním bylo téměř „vyprodáno“. Před vstupem na stadion musí každý z návštěvníků prokázat bezinfekčnost, což je doklad o plném očkování nebo doklad o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech nebo negativní PCR test starý maximálně sedm dnů či laboratorní antigenní test ne starší než 72 hodin. Kontroly se uskuteční už od 16.00 před vstupem do zákaznického centra a od 18.00 už u všech vstupů. Po absolvování bezinfekčnosti každý z diváků obdrží pásku na zápěstí. S ní může na stadion, který se otevírá od 19.00.

On, jeho obrovitý parťák z útoku Ercan Kara a špílmachr Ljubičič představují největší sílu Rapidu, byť i on naznačil slabinu - o víkendu v úvodním ligovém kole doma podlehl Hartbergu, což byla senzace.

„I pro ně je zápas s námi víc než liga. I proto nás těší, že my jsme vstup do ligy zvládli a Olomouc porazili. Myslím si, že to od nich bude úplně jiný zápas než proti Hartbergu, proto musíme vyjít z našeho vzájemného utkání,“ podotkl Vrba.

Sparta o víkendu šetřila lehce zraněného stopera Dávida Hancka, nehrál ani pravý bek Andreas Vindheim a trenér Vrba vyměnila i obě křídla, když se představili Karlsson a Pešek místo staršího z Krejčích a Wiesnera, který však hrál v obraně.

„Sestavu vám neřeknu, ale všichni hráči jsou v pořádku, samozřejmě třeba Čelůstka má tréninkové manko, ale i on je fit,“ podotkl Vrba.

„Je pro nás dobře, že máme víc variant na sestavu, že můžeme v průběhu utkání tempo stupňovat.“