Za výkon jsem hráčům poděkoval. Plzeň mít problémy nebude, řekl Vrba

Potvrdilo se, že současnou největší bolestí Viktorie je produktivita?

Já jsem tedy žádnou bolest neviděl. Vedli jsme dva nula a vytvořili si spoustu šancí. Dvakrát jsme nastřelili břevno, dvakrát šli sami na brankáře, snad pětadvacetkrát vystřelili na branku. Za dnešek jsem hráčům poděkoval, je obrovská škoda, že jsme nepostoupili dál. Od patnácté minuty jsme hráli skvěle. Byl to jeden z nejlepších zápasů, které jsme v Plzni odehráli.

Nakonec rozhodl gól Antverp v prodloužení. Co se mělo udělat jinak?

Ztratili jsme míč v útočné fázi, pak udělali faul před šestnáctkou a soupeř dal ze standardní situace gól. Ještě jsem neviděl záznam, ale centr proletěl celou obrannou linii, Mbokani to tam zavíral a rozhodl o tom, že nepostoupíme.

Za stavu 2:0 jste přitom měli přesilovku.

Chtěli jsme je dorazit třetím gólem. Kdybychom zdržovali a leželi na hřišti jako náš soupeř, tak jsme to asi ukopali. My chtěli hrát fotbal a vymstilo se nám to.

Proč jste střídal krajního záložníka Kayambu, který hrál skvěle?

Dostával křeče. Všichni tři kluci, kteří šli dolů, si střídání sami vyžádali. Už nemohli. Odvedli maximum, tak to má být. Ale pokud bude Kayamba hrát jako dnes, budeme spokojení.

Na místě obránce pod Kayambou překvapivě nastoupil Havel. Proč dostal přednost před Řezníkem?

Protože Řezníkův víkendový výkon se Slováckem se mi nelíbil.

V televizním rozhovoru jste naznačil, že Viktorii teď čeká redukce kádru. Jak velký problém to vlastně bude, že jste bez pohárů?

Plzeň si zvyklá, že poháry hraje pravidelně. Pro klub je špatně, že nebude sbírat zkušenosti z mezinárodní scény, které jsou k nezaplacení. Jiné problémy Viktorka mít nebude.

Může být výhoda, že se teď budete soustředit jen na domácí soutěž?Kromě Slavie už se na ligu budeme soustředit všichni. A jestli to bude výhoda, to se uvidí na konci ligy.