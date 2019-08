Fotbalové Česko vykročilo do evropského suterénu. Lepší je i Andorra

Ať už je příčina jakákoli, český fotbal by se měl hned začít snažit, aby se taková bída neopakovala. Po pěti letech stráví podzim v pohárech jediný český tým, Slavia. A to ještě díky tomu, že ji k tomu pomohl nasbíraný koeficient z minulých let.

Tak výrazný pohárový výpadek nelze brát za smutnou shodu okolností. Nemůžete ho smést ze stolu s tím, že se občas zkrátka všechno špatně sejde a za rok bude lépe.

Jistě, slabší sezona občas přijde i na jiné země. Předloni třeba v pohárech vyhořeli Nizozemci, přitom se jim hned povedla náprava: Ajax letos na jaře prošel až do semifinále Ligy mistrů.



Ale Česko si ze čtvrtečního průšvihu musí vzít poučení a zamyslet se nad příčinami. Okamžitě!

Je to podobné jako s reprezentací, která po úžasné éře Nedvědů, Poborských a Kollerů rychle uvadla. Neměla kde brát, protože na další generaci se nemyslelo daleko dřív. V jednu chvíli hrála o titul mistrů Evropy, patřila k nejlepším na světě, hrála rovnocenně s Francií, porážela Německo.

Žilo se teď a tady, všem bylo fajn, jenže pohled do budoucna chyběl. Takže přišel pád, ze kterého se národní tým hrabe dosud.

Poslední tři roky si zase fanoušci zvykli na tři kluby v základní fázi, loni se mohli tetelit, že Plzeň coby šampion šla přímo do Ligy mistrů a jistotu pohárů pro podzim měla i Slavia a Jablonec, vítěz poháru.

Národní koeficient UEFA V žebříčku, který odráží vystoupení klubů v evropských pohárech za posledních pět sezon, se Česko zatím drží na 13. místě. Pro příští sezonu má dva týmy v boji o Ligu mistrů jisté, ale aby to tak bylo i dál, potřebuje zůstat v první patnáctce. Což bude těžká práce: české kluby získaly v aktuální sezoně dohromady jen 0,9 bodu, což v průběžném pořadí za tento ročník stačí až na 47. místo. Ve dvanácti zápasech jen dvakrát vyhrály, pětkrát remizovaly a pětkrát soupeřům podlehly. Lépe je na tom i Andorra, Kosovo nebo Gibraltar, ještě hůř naopak třeba Švýcarsko či Island.

Fotbalové Česko však v tu chvíli do značné míry omámila fata morgána. Jakmile je totiž třeba se o skupinu rvát v předkole, je tu problém.

Klíčové dvojzápasy na startu sezony v poslední době české týmy nezvládají. Loni přes tohle síto neprošel jediný, letos se situace opakuje. Přitom se nedá říct, že by narážely na nepřekonatelné soupeře.

Tak proč to nejde? Problém může být v hlavě. Boleslav si nechala utéct prodloužení proti FCSB v posledních vteřinách, Plzeň s Antverpami ztratila zápas, v němž byla jasně lepší. A Sparta proti Trabzonsporu zbytečně zkolabovala doma, v utkání, které měla rozehrané na pohodové vítězství.

Ale důvodů najdete víc.

Určitě můžete zvažovat, jestli klubům neublížila nově vymyšlená nadstavbová část, kdy musely ke klasickým třiceti kolům přidat ještě další těžké zápasy. Reprezentantům se zkrátila dovolená, trenérům čas na letní přípravu. Museli ji zhustit do nezvykle krátkého období a pak hned skočit do zápasů, jež určují ráz sezony.

Cílem by proto mělo být najít systém, který zafunguje. Tak jako se Fotbalová asociace pokouší restartovat podhoubí pro budoucí reprezentanty přes nově založené mládežnické akademie, měla by i česká liga promyslet, co dál.

1 český zástupce zbyl v pohárech. Slavia se porve o Ligu mistrů.

Třeba se přestat striktně držet termínové listiny UEFA a zkusit najít prostor pro dvě tři vložená kola, jež by se odehrála uprostřed týdne a sezonu zkrátila.

Například zmíněné Nizozemsko úspěchu v pohárech podřizuje leccos: kvůli tažení Ajaxu, se kterým se v termínovce pochopitelně nepočítalo, tam v závěru minulé sezony dokonce odkládali celá ligová kola.

Jedině na pohárech se totiž dá vydělávat. Jedině poháry přinášejí slávu. Jedině poháry jsou in. A žádnými argumenty není obhajitelné, že po předkolech je český fotbal v bodovém zisku do koeficientu pod úrovní trpaslíků: Andorry, Kosova nebo Gibraltaru.

Budoucnost Slavie, Sparty, Plzně a dalších přímo souvisí s úspěchy v Evropě. Nebudou-li česká jména součástí mezinárodní pohárové scény, budou tratit všichni.

Příkladem budiž záložník Patrik Hrošovský, který z vyjukaného slovenského teenagera vyrostl v klíčovou osobnost. I díky pohárům. Nebo hlavně kvůli pohárům? Evropa mohla několik let sledovat jeho píli, zavilost, účinnost. Vždyť Hrošovský skóroval třeba na stadionu Realu Madrid v Lize mistrů.

4 české týmy vypadly v předkolech evropských pohárů: Plzeň, Sparta, Boleslav i Jablonec

Logicky se proto našel někdo, kdo do Plzně pošle požadovaných 130 milionů korun. Ve čtvrtek hrál Hrošovský naposledy. „Jsem vděčný osudu, co jsem ve Viktorce zažil,“ dojatě děkoval, než se sbalil a vyrazil do belgického Genku.

Na kom Plzeň vydělá teď? A co teprve Sparta, která ve skupinové fázi bude chybět potřetí za sebou? V Turecku potřebovala vyhrát, ale k tomu měla daleko. Gól dala z pološance, zato brankář Nita musel chytit penaltu a další čtyři tutovky.

Čtvrteční krach může vést na Letné i v Plzni k velkému pohybu. Kádry se zúží, a kdo ví, jestli se o svou budoucnost nemusí začít obávat také trenéři Jílek a Vrba.

Důsledky může kromě nich pocítit celý český klubový fotbal. Pokud v hodnocení vypadne z elitní patnáctky, kde je letos zatím nejhorší, přijde o jednu ze dvou vstupenek do Ligy mistrů a místo pěti týmů mu zbudou v pohárech jen čtyři.

A to by byl první krok do evropského suterénu, kam se nikomu nechce.