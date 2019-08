Antverpy si postup nezasloužily. Góly bych vyměnil, říká Krmenčík

Byl perfektní. Rval se, bojoval, skóroval a dostal se i do pár dalších slušných příležitostí. Nejraději by byl na trávníku až do úplného závěru, kvůli křečím však musel ze hry předčasně.

Z lavičky pak sledoval, jak Viktoria v prodloužení inkasuje gól, který znamená její vyřazení z pohárů pro tento ročník.

Jak složitě se konec kouše?

Je to těžké. Trenér Vrba nám po zápase říkal, že fotbal je někdy nespravedlivý. Se vším respektem k soupeři se to tentokrát ukázalo. Myslím si, že postoupil nezaslouženě.

Sami jste ale mohli rozhodnout už dřív.

Šancí jsme měli dost, jenže pak jsme neuhlídali v prodloužení jednu standardku. Je to škoda, dostat takový gól a v takové chvíli...

Přitom za stavu 2:0 to s plzeňskými vyhlídkami vypadalo hodně dobře.

To víte, že se člověku hraje líp. Oni hráli navíc v deseti.

Bolí vyřazení o to víc, že vaše dva góly na postup nestačily?

Oba bych je klidně za postup vyměnil. Takhle je to nic.

Aspoň jste ale protrhli střeleckou smůlu. Pomůže vám tenhle fakt do dalších zápasů?

Myslím, že jo. Když trenér přišel do kabiny, tak nám sdělil, že takovýmto fotbalem se chceme prezentovat. Pro oko diváka to bylo super. Naše fanoušky musím pochválit, byli vynikající. Jen škoda, že jsme jim nedali to, co si zaslouží.

Jaký bude podzim bez pohárů? V Plzni poprvé po pěti letech...

Tak hraje se MOL Cup, pohár bude! (úsměv) Do ligy i domácího poháru půjdeme se vší vážností a budeme chtít vyhrát aspoň to, co se ještě tady dá.

Čím to, že jste svůj výkon tak radikálně zlepšili? O víkendu to proti Slovácku byla bída.

Nevím. Asi na nás padla na pár zápasů nějaká deka, vysvětlit to nedokážu. Ale viděli jste sami, teď jsme se semkli a hráli jako jeden tým.

Nakonec jste v prodloužení střídal. Už to dál nešlo?

Moc jsem chtěl, ale už jsem nemohl. Bylo lepší, když tam půjde Pišta (Ondřej Mihálik), který je dobře rychlostně vybavený. Já už bych mužstvu asi

nepomohl. Chytaly mě křeče, byl bych spíš přítěží.

Další utkání už Plzeň odehraje bez Patrika Hrošovského, který odchází do Genku. Jak to vnímáte?

Mrzí mě to. Když si vzpomenu, co jsme tady spolu prožili... Hrál jsem s ním asi

od patnácti, bydleli jsme spolu na intru... Jsem teď z toho trošku naměkko.

Nemáte strach, že za něj nemáte adekvátní náhradu?

Nebojím se. Koupili jsme Kalvacha s Janoškem a aspoň jeden z nich musí tu šanci chytit za pačesy. Pokud budou hrát jako Patrik, tak mohou pak také odejít do top ligy. Belgie skončila na mistrovství světa třetí, tak proč ne třeba taky tam?



Začíná ve Viktorii nová éra? Pryč jsou Bakoš, Kolář, Petržela i další.

Určitě to je cítit. Všechny jsem tu zažil, ještě i Horviho. Ti starší kluci tu nastavili nějakou laťku, kterou jsme tentokrát sice nepřekonali, ale proč nebýt v budoucnu úspěšní jako oni? V té době fandil Plzni každý a my musíme udělat všechno pro to, abychom se jim aspoň dorovnali.