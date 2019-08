Po pěti letech s jediným pohárovým zástupcem. Česku zbyla jen Slavia

Plzeň ztratila postupový výsledek proti Antverpám deset minut před koncem prodloužení, Boleslav, která pošesté nepřešla přes třetí kvalifikační kolo, inkasovala jediný gól dvojzápasu s FCSB na začátku nastaveného času.



A dokonce v sedmé nastavené minutě přišla proti Trabzonsporu o naději Sparta, kterou však víc než závěr odvety mrzí promarněný duel na Letné. „Tam se rozhodlo,“ přikývl trenér Václav Jílek.

Sparta minulý týden na vlastním stadionu ztratila v posledních deseti minutách vedení 2:0 a v pohárech bude scházet potřetí v řadě. Už ve druhém předkole se s Evropou rozloučil Jablonec, loňský účastník základní skupiny nestačil na podceňovaný Pjunik Jerevan.

Pro český fotbal jsou to stále ještě na startu nového ročníku nepříjemné zprávy.

Zatímco v minulé sezoně měl dva zástupce v jarních bojích, teď čtyři z pěti klubů vyletěly už v průběhu letní kvalifikace.

Podzim s jediným klubem v pohárech zažilo Česko naposledy před pěti lety, kdy do základní skupiny proklouzla jen Sparta. Tehdy však českou ligu reprezentovaly v Evropě jen čtyři týmy.

Příspěvky českých klubů do koeficientu v aktuální sezoně Mladá Boleslav: 0,4

Viktoria Plzeň: 0,3

Jablonec: 0,1

Sparta: 0,1

Slavia zatím nenastoupila České kluby získaly v aktuální sezoně dohromady 0,9 bodu, což v celkovém pořadí stačí až na 47. místo. Ve dvanácti zápasech jen dvakrát vyhrály, pětkrát remizovaly a pětkrát svým soupeřům podlehly.



Od roku 2015 jich pokaždé do pohárů míří pět a minimálně tři z nich vždy postoupily až do základní skupiny. Jenže letos? Bída. Jistotu má v polovině srpna pouze Slavia, kterou vstup do kvalifikace teprve čeká.

Český mistr se představí přinejmenším v Evropské lize. Mohutně však touží po postupu do Champions League, kam vede cesta přes rumunskou Kluž. Úvodní duel play off je na programu příští úterý.

A jeho výsledek může leccos napovědět.

Za účast v Lize mistrů by Slavia do národního koeficientu přidala čtyřbodový bonus. Což by byl vítaný příspěvek vzhledem k tomu, že po zbytek sezony bude svůj zisk dělit vždy pěti, tedy celkovým počtem pohárových účastníků.

Češi v aktuální sezoně bojují o nasazení do pohárů v přespříštím ročníku 2021/22 a potřebují udržet první patnáctku, aby v Evropě i nadále měli pět zástupců, z toho dva v kvalifikaci o Ligu mistrů.

Momentálně Česku patří třinácté místo před Švýcarskem, které má ve hře ještě jeden tým ze čtyř, a Kyprem, jejž stále reprezentují dokonce dva ze čtyř zástupců. Na dohled je také šestnácté Řecko, které dosud v pohárech ztratilo jen dva z pěti klubů. Olympiakos, AEK Atény i PAOK Soluň bojují dál.