Klopp: Zapomeňme na skóre z Prahy. Sparta bude chtít dát věci do pořádku

Úvodní duel před týdnem v Praze skončil pro sparťany hrozivým skóre 1:5, byť herně rozhodně nepropadli a vytvořili si několik velkých šancí.

„My i v odvetě musíme hrát dobrý fotbal, protože hrajeme doma. V Evropě chceme dojít co nejdál. Cíl je pořád ještě daleko,“ podotkl Klopp.

Německý kouč už dřív prohlásil, že po sezoně v klubu po devíti letech skončí. „A chci mužstvo zanechat v co nejlepším stavu,“ pronesl na tiskovce ve středu po poledni, když se zrovna speciál se sparťany blížil k přistání a nad Liverpoolem se otřásal v silných turbulencích.

Tým má sezonu rozehranou parádně. V závěru února vyhrál už Ligový pohár, v neděli ho čeká čtvrtfinále Anglického poháru proti Manchesteru United, v Premier League bojuje o titul a v Evropské lize je ve čtvrtfinále. Tedy takřka jistě, zbývá odehrát osmifinálovou odvetu se Spartou a neprohrát o pět branek.

„Ale já se dívám jen na nejbližší zápas. Vidím, že Sparta bude chtít dát věci do pořádku,“ zdůraznil Klopp. „Musíme zapomenout na výsledek z Prahy, udržet rytmus a jít dál. Nemyslím na nedělní zápas, i když nás v něm čeká Manchester United.“

V souvislosti se Spartou místní žurnalisty zajímalo jen to, v jaké sestavě Liverpool nastoupí. „Ať už hrajete jakýkoli zápas, chcete ho především vyhrát a my chceme hrát ten nejlepší fotbal. Podle toho se rozhodujeme o sestavě,“ podotkl Klopp.

„Nejde teď říct, jak to postavíme, i kdybych chtěl. Protože ještě máme trénink,“ zdůraznil kouč Liverpoolu. „Třeba včera ještě pár hráčů nebylo stoprocentně připraveno, to se jedním dnem navíc může změnit. Zjistíme, jak jsou na tom a rozhodneme se. Po úspěšných výsledcích se vždycky dobře regeneruje. Postavíme ty, kteří pro zápas se Spartou budou mít ty nejlepší nohy.“

A co největší hvězda Salah? „Je připraven. Ne sice na devadesát minut, ale je k dispozici i pro základní sestavu.“

Ještě než kouč mluvil ke čtvrtečnímu souboji proti českému mužstvu, dostal dotaz, jestli si letní odchod přece jen nerozmyslí, když se do klubu vrátil sportovní manažer Michael Edwards, s nímž si je blízký. Do léta 2022 spolu sedm let spolupracovali.

„Jestli mě nepřemlouval? Ne, protože, a to je v té práci důležité, není hloupý. Abych byl upřímný, to není téma, o kterém by se dalo mluvit. Dokážete si představit, že změním názor? Samozřejmě že ne,“ zdůraznil.

„Takové věci neříkám bez přemýšlení. Není to tak, že bych si teď uvědomoval, jak skvělým klubem Liverpool je. Vím, že je to nejlepší klub na světě a stejně ho opouštím. Chci jen, aby se mu dařilo co nejlíp.“