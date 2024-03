Byl jsem kapitán Liverpoolu. Nevěříte? Sokolíka trápilo zdraví, je z něj barber

Ramenatý obránce se od šestnácti rval o šanci v juniorce, dřel na sobě, poznal hvězdy, dokonce i kapitánskou pásku navlékal.

„Ale do nominace na zápas áčka jsem se dostal jednou a nakonec mě z ní odvolali,“ hořce se usměje třicetiletý chlapík, když mu skončí šichta ve frýdecko-místeckém barbershopu Palec: „Dělám, co mě baví. Práce mě chytla, jsem pořád mezi lidmi, popovídám si. Přitom je pořád co zdokonalovat a co se učit.“

Tak co je těžší: naučit se dobře střihat, nebo se prosadit v Liverpoolu?

Střihat, samozřejmě! (smích) Dělám si srandu, to se nedá porovnat. Prorazit v takovém klubu je mnohem složitější, ale je fakt, že barberství se u nás v posledních letech hodně rozjelo, konkurence je velká. Aby se k vám lidi vraceli, musíte něco umět.

Takže byste si teď troufl ostřihat třeba Salaha, kudrnatou liverpoolskou hvězdu?

Jasně, není problém! Postup je v zásadě pořád stejný. Poradil bych si.