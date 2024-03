Jak jsem bydlel s Kloppem. Vzpomínka na dobu, kdy ještě (možná) nenosil kšiltovku

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Bylo mu osmnáct let a 163 dní, když ve fotbalové lize za půlhodinu vykouzlil hattrick proti Chebu. Jako nejmladší hráč v dějinách Československa. Dokonce ani zázračný sparťan Hložek ho po rozdělení republik nepřekonal. Stát se taková událost dneska, honili by slovenského útočníka Milana Lednického skauti po celé Evropě. „Jenže do pravěku nikdo nekouká,“ řekne vyrovnaně a usměje se.