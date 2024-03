Liverpool mě totálně pohltil, vzpomíná Škrtel. Jak blízko měl do Sparty?

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Usadí se doma v obýváku a svůj milovaný Liverpool si naladí v televizi. Nápad vyrazit fandit přímo do Prahy na Letnou padl. „Chystáme se totiž do Anglie na víkendový šlágr s Manchesterem City a bylo by složité skloubit všechno dohromady ještě se Spartou,“ poví někdejší slovenský fotbalista Martin Škrtel, než se pustí do vyprávění.