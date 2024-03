Trpká odměna. Sparťané nemohou mít myšlenky na postup, ale proč ne na body

Je to zvláštní cesta do Anglie. Před pár dny vysněná, po úvodním osmifinále Evropské ligy v Praze (1:5) spíše taková smutná.

Sparťané ve středu dopoledne do speciálu nemohli nastupovat s myšlenkami na čtvrtfinále, přesto mají v Liverpoolu pořád o co hrát.

„Rozdíl mezi mistrem Česka a prvním týmem anglické ligy je opravdu velký,“ musel uznat kouč Brian Priske.

Postup do další fáze je tak vzdálený. Pohárová Evropa nepamatuje, aby outsider po domácí čtyřgólové porážce dokázal na hřišti favorita ještě víc než zázrak.

„Možná se ve fotbale udály i podivnější věci. I když nestávají se tak často,“ uvažuje liverpoolský deník Echo.

Inspirací pro sparťany nemohou být ani mimořádné obraty z nedávné minulosti, kdy právě Liverpool na jaře 2019 v semifinále Ligy mistrů po prohře 0:3 v Barceloně doma zvítězil 4:0. Nebo když se o dva roky dřív Barcelona po debaklu 0:4 v Paříži doma neskutečně vzepjala a vyhrála 6:1. Sparta není Barcelona ani Liverpool, navíc hraje venku.

Ale proč si dojem nevylepšit remízou či jakoukoli výhrou, což vzhledem k tomu, že Liverpool nejspíš nasadí hodně mladý tým, nemusí být nereálné. Proč nenavázat na nadějné pasáže v ofenzivě, která především v prvním poločase úvodního duelu dostala obranu soupeře několikrát do nepříjemných situací.

Stále se také hraje o důležité umístění v žebříčku koeficientů a každé body se počítají. Česko je totiž díky pohárovým úspěchům blízko k tomu, aby v přespříští sezoně zajistilo svému ligovému mistrovi účast v základní fázi Ligy mistrů.

To všechno není malá motivace, zvlášť na majestátním stadionu Anfield, kam i tak přijde šedesát tisíc diváků, z nichž dva a půl tisíce bude přát hostům.

Sparta vypravuje do Liverpoolu dva charterové lety, jeden pro hráče a realizační tým, druhý pro partnery klubu. Další tři letadla objednali a zaplnili sami fanoušci. Mužstvo po zápase přespí v Liverpoolu, v pátek dopoledne tam bude trénovat a domů se vydá teprve odpoledne. Jde o standardní pohárový režim.

Liverpool – Sparta výkop: čtvrtek 21.00 středoevropského času odveta osmifinále Evropské ligy rozhodčí: Artur Dias – Paulo Soares, Pedro Ribeiro (všichni Portugalsko) první zápas: Sparta – Liverpool 1:5

Liverpool v současné sezoně prohrál jen čtyři zápasy: v Premier League na Arsenalu a Tottenhamu, ve skupině Evropské ligy v Toulouse a na stadionu St. Gilloise, kdy už měl jisté první místo.

Aby sparťané čtyři přemožitele napodobili, musí se nutně vyhnout přehmatům v defenzivě, které je srazily před týdnem na Letné i v nedělním ligovém šlágru v Plzni (0:4).

Do Anglie vzal kouč Priske kompletní kádr, čili odcestoval i stoper Asger Sörensen, jenž proti Liverpoolu kvůli svalovému zranění nedohrál první poločas.

I pokud by byl na odvetu fit, zřejmě by ho kouč šetřil na nedělní ligu proti Hradci Králové, protože v ní nemohou nastoupit potrestaní Preciado s Kairinenem a také Krejčí, který si sankci za vyloučení v Plzni teprve vyslechne. V Liverpoolu jsou ale k dispozici.

Na severozápadě Anglie se Sparta představila před třinácti lety, po domácí bezbrankové remíze i v odvetě 1. kola play off Evropské ligy dlouho gól nepadl. Jediný dal až v 86. minutě Kuijt hlavou po rohu.

V té době Liverpool neměl tak skvělé a silné mužstvo jako nyní, kdy bojuje o titul v Premier League, nejlepší ligové soutěži planety. Před necelými třemi týdny triumfoval v Ligovém poháru a ve hře je i v Anglickém poháru. Tři dny po souboji se Spartou nastoupí ve čtvrtfinále na stadionu rivala Manchesteru United.

I to může ovlivnit sestavu, kterou loučící se kouč Jürgen Klopp proti sparťanům vyšle. „Nemůže si dovolit, aby se některá z opor proti Spartě zranila. Nesmí riskovat, ale zase potřebuje tým správně vybalancovat. To je pro Kloppa výzva, i když má postup prakticky jistý,“ odhaduje deník Echo.

List naznačuje, že šanci by mohl dostat třetí brankář Adrián, v obraně Bradley, Quansah, Gomes a Tsimikas. Na pozici defenzivního záložníka má hrát hrdina finále Ligového poháru McConnell, ve středu pole Clark s Elliotem, větší porci minut by měl dostat i Szoboszlai, jenž byl během ledna i února zraněný.

Ofenzivní opory Núňez, autor dvou gólů na Spartě, a Luis Dias, jistě zůstanou mezi náhradníky. V útoku by měli trápit defenzivu soupeře Gakpo, Danns či Koumas. Na hřiště by se mohli dostat i mladíci z béčka Musialowski či Gordon.

„Nejtěžší dilema má Klopp ohledně Salaha,“ tvrdí liverpoolský deník. Největší hvězda týmu v roce 2024 nastoupila v základní sestavě jen jednou a to 1. ledna proti Newcastlu. Salah neproměnil penaltu, pak dal dva góly a zapsal asistenci.

Odcestoval na Africký pohár, ve druhém utkání za Egypt se zranil. Když konečně vyléčil svalové potíže, pochroumal si kotník. Od té doby naskočil jen třikrát jako náhradník, včetně duelu na Spartě a nedělního hitu o anglický titul proti Manchesteru City.

„Na jednu stranu panují obavy, aby si zranění neobnovil. Jenže zároveň ho Klopp potřebuje do závěru sezony ve formě. Potřebuje ho co nejrychleji dostat do tempa,“ píše Echo.