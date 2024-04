Zábavným týmům do smíchu není. Proč bychom měli vyhrát ligu? ptá se Klopp

Není to ani dva týdny, kdy byl Liverpool v tabulce první s dvoubodovým náskokem na Arsenal a dokonce s tříbodovým na Manchester City.

Po neděli je v čele obhájce titulu z Manchesteru, oba konkurenti na něj ztrácejí dva body. „Je těžké je tam zase vidět,“ nechal se slyšet v debatě BBC někdejší liverpoolský útočník Emile Heskey.

Liverpoolský útočník Mohamed Salah po prohraném domácím zápase s Crystal Palace.

A všichni tuší, že City první příčku sotva pustí. „V závěru sezony musíte být nemilosrdní, protože víte, že City se tak chovat bude. S posledními zápasy vyvinou na všechny obrovský tlak, jsou neúprosní. A když vy ne, tak vás sfouknou,“ řekl Heskey.

Podle dat analytické společnosti Opta je City ve zbytku sezony jasným favoritem, jeho šance na titul vyjádřila 70,1 procenty. Arsenalu počítačové simulace přiřkly 18,3 procent a Liverpoolu jen 11,7 procent.

Los do konce sezony Manchester City

doma: Wolverhampton, West Ham

venku: Brighton, Nottingham Forest, Fulham, Tottenham Arsenal

doma: Chelsea, Bournemouth, Everton

venku: Wolverhampton, Tottenham, Manchester United Liverpool

doma: Tottenham, Wolverhampton

venku: Fulham, Everton, West Ham, Aston Villa Všechny týmy jsou ve hře v evropských pohárech. City a Arsenal v Lize mistrů, na Realu resp. proti Bayernu úvodní zápasy skončily remízami. Liverpool je na pokraji vyřazení z Evropské ligy, první domácí zápas s Atalantou prohrál 0:3

„Naši hráči rádi hrají pod tlakem. Vyžívají se v tom, že buď získají všechno, nebo nic,“ řekl s úsměvem Josep Guardiola, trenér Manchesteru City. „A že už nás mnozí vidí s pohárem v ruce? Ne, to já rozhodně neříkám.“

City je schopné odehrát šest zbývajících zápasů vítězně, ale také není neomylné, jak ukázaly nedávné výsledky. Boj o titul je tak pořád otevřený.

„To si taky myslím,“ zdůraznil v rozhovoru pro Sky Sports liverpoolský obránce Andy Robertson. „Budeme bojovat dál, dáme do toho všechno. Ale samozřejmě to udělají i naši soupeři.“

Liverpool před týdnem remizoval ve vyhroceném souboji na Manchesteru United, v neděli doma podlehl Crystal Palace, který bojuje o záchranu. Mezitím utrpěl debakl v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy s Atalantou Bergamo 0:3.

To vypadá už na krizi, minimálně na znatelný pokles formy. „Může to tak vypadat. Ve čtvrtek jsme odehráli špatný zápas, takže dnešní zápas s tím může souviset,“ reagoval Klopp v neděli.

„Ale ve skutečnosti jsme měli slušný druhý poločas, jen jsme nedali gól. Když se podíváte, jaké jsme si vytvořili šance, tak jsme měli smůlu. Hrát druhý den stejný zápas se stejnými hráči, tak se budeme bavit o vítězství čtyři jedna. Ale takhle fotbal nefunguje, proto nemáme nic,“ prohlásil Klopp.

V příštích dnech čekají Liverpool tři ligové zápasy venku...

Arsenal hrál v roce 2024 dvanáct ligových utkání, v neděli poprvé prohrál. Během parádní letošní série k deseti vítězstvím přidal ještě jednu remízu, před dvěma týdny ji uhrál právě na City. U Arsenalu nedělní prohra na rozdíl od Liverpoolu vypadá na ojedinělý výpadek.

Proti čtvrté Aston Ville, která míří za historickou účastí v Champions League, přitom Arsenal odehrál výborný první poločas. Jenže šance zahazoval, a když hosté začali být nebezpeční, domácí postupně znervózněli. Po pauze si už Arsenal nevytvořil takřka nic a dvakrát inkasoval.

„Reakce na porážku mi přijde přehnaná. Pro Arsenal bude důležitý následující zápas ve Wolverhamptonu,“ předpovídá BBC. Ještě předtím čeká Arsenal čtvrtfinálová odveta Ligy mistrů na Bayernu.

Declan Rise (vlevo) a Gabriel Magalhaes z Arsenalu po prohraném domácím zápase s Aston Villou.

Zápasy Arsenalu i Liverpoolu jsou zábavné a zdálo se, že jeden z klubů konečně ukončí nadvládu strojově efektivních City, která trvá nepřetržitě od roku 2021.

Jenže přišel jeden víkend a naděje znatelně poklesly. „Pokud by měl jeden výsledek pokazit celou sezonu, pak nejsme dostatečně silní,“ pravil Mikel Arteta, kouč Arsenalu.

„V prvním poločase jsme proti velmi kvalitnímu soupeři předvedli jeden z nejlepších výkonů sezony. Mohlo to být tři čtyři nula. Ale nestalo se. Pak už jsme zápas kontrolovat nedokázali. Gratuluju soupeři a nyní je čas zase vstát. Nemáme žádné jiné řešení. Pokud by nás to mělo srazit, znamená to, že nemáme kvalitu, která je nutná,“ zdůraznil Arteta.