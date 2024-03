Postup? Nemožný, nejsem naivní. Ale dva špatné výsledky nás nezničí, řekl Priske

Nic na tom nemění ani to, že do Anglie necestovali v nejlepší pohodě. Během týdne schytali ještě jeden debakl, o víkendu odjížděli z ligového šlágru v Plzni s výpraskem 0:4.

Liverpool – Sparta výkop: čtvrtek 21.00 středoevropského času odveta osmifinále Evropské ligy rozhodčí: Artur Dias – Paulo Soares, Pedro Ribeiro (všichni Portugalsko) první zápas: Sparta – Liverpool 1:5

Trenére, jak těžké bylo hráče povzbudit po dvou špatných výsledcích?

Šlo to docela dobře. Samozřejmě, že nikdo nechce prohrát a nikdo není spokojený, když se to stane, ale základ je nepanikařit a zůstat v klidu. Můj úkol je přijít s konstruktivní kritikou, říct si, co bylo špatně. Ale taky si musíme uvědomit, že dobrých věcí je v téhle sezoně mnohem víc. Jeden dva špatné výsledky to nemohou změnit, nejen doma, ale i v Evropě máme velmi dobrou sezonu. Takže i teď se těšíme a všichni máme velkou motivaci.

Je vůbec třeba hráče před takovým zápasem motivovat?

Myslím, že ne. Až budete na tribuně, uvidíte sami. Ten pohled na hřiště, to je něco úžasného, výjimečného. Určitě je složitější sem přijet po takových výsledcích, ale jakmile tady šlápnete na trávník... Pokud vás tohle nemotivuje, pak máte problém.

Vy jste na Anfieldu už potřetí, jednou jste tu byl jako hráč s Portsmouthem a jednou jako kouč Midtjyllandu. Co si vybavíte z předchozích návštěv?

Pokaždé jsem tu prohrál a mám štěstí, že špatné věci s věkem zapomínám (úsměv). Ale vážně, je to úžasné místo, věřím, že se spoustou fanoušků to bude něco extra. Musím pochválit ty naše, bude jich tu dva a půl tisíce, což je neskutečné. Dlouhodobě nám moc pomáhají, musíme pro ně odehrát co nejlepší zápas.

Co vůbec od Liverpoolu po vysokém vítězství v Praze očekáváte?

Stejně jako před prvním zápasem je těžké předvídat sestavu. Určitě vím, že chtějí vyhrát, před svými fanoušky udělají všechno, aby nezklamali. Nevím, kdo nastoupí, ale jejich nastavení se určitě nezmění.

A vaše? Postup je pro vás mission impossible.

Souhlasím, nejsem naivní. První zápas jsme si zanalyzovali a celkově jsem byl spokojený s výkonem, hlavně mezi šestnáctkami. Vytvořili jsme si podobné množství nebezpečných útoků i šancí jako Liverpool, ale před brankou se ukázal rozdíl v individuální kvalitě. Oni nás ve všem potrestali. Takže náš plán pro odvetu je udělat to Liverpoolu co nejtěžší, proměnit šance a být věrní našemu stylu a filozofii.

Vzali jste s sebou i Peška, Sörensena a Pavelku, které trápila zranění. Už jsou ready?

Nejsou. Pešek a Pavelka se pomalu blíží návratu, u Asgera ještě chvíli potrvá, než se zapojí do tréninku. To, že jsou tu s námi, dokládá, že máme týmového ducha. I když kluci ještě nejsou připravení, je pro nás důležité je ocenit za to, jak makají v tréninku. Proto jsou tady.